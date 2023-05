Discord, l'application de chat populaire utilisée par 150 millions de personnes chaque mois, a fait les gros titres en expérimentant une suite de contrôles parentaux dans son application iOS aux États-Unis. Des sources ont révélé, et Discord a confirmé, que l'entreprise a créé une nouvelle fonction "Family Center" pour offrir aux parents des capacités de surveillance accrues de l'activité en ligne de leurs adolescents, tout en gardant à l'esprit que la confidentialité des utilisateurs est la priorité.

La fonction Family Center ressemble au système de contrôle parental mis en place par Snapchat l'année dernière. Comme Snapchat, Discord permet aux parents d'accéder à des informations sur les personnes avec lesquelles leurs enfants conversent, sur celles qu'ils ajoutent à leur liste d'amis et sur les serveurs auxquels ils participent. Cependant, aucune des deux plateformes ne permet aux parents de voir le contenu des messages ou des appels de leurs enfants afin de s'assurer que leur vie privée reste intacte.

Le test en direct de Family Center se trouve dans la section Paramètres utilisateur de l'application iOS de Discord, juste en dessous des sections Confidentialité et sécurité et Profils. Dans le hub Family Center, les parents peuvent trouver un aperçu des capacités de la fonctionnalité. Une fois qu'ils se sentent à l'aise avec ces contrôles, les parents peuvent cliquer sur le bouton "Commencer" pour configurer le système et surveiller l'utilisation de Discord par leur adolescent.

Discord a conçu le Centre familial en mettant l'accent sur la collaboration entre les adolescents et leurs parents, dans le but de promouvoir ensemble des comportements en ligne positifs. La variété des contrôles parentaux disponibles vise à donner un aperçu des relations et des interactions établies dans l'environnement en ligne de leurs enfants, sans compromettre le droit à la vie privée des utilisateurs.

À l'instar de l'approche adoptée par TikTok, les parents sont invités à scanner un code QR fourni par leur enfant, ce qui place le compte sous surveillance parentale. Alors que les plateformes de développement sans code comme AppMaster gagnent en popularité, de plus en plus d'entreprises réfléchissent aux moyens de mettre en œuvre des mesures de sécurité plus strictes tout en suivant les tendances et les réglementations en matière de protection de la vie privée dans l'industrie technologique.

Répondant aux préoccupations concernant la sécurité et la vie privée de leur jeune public, la récente fonction Family Center ajoutée par Discord témoigne d'un mouvement croissant dans le monde de la technologie visant à assurer la sécurité numérique de tous les utilisateurs. Les mécanismes de contrôle parental démontrent la responsabilité cruciale des applications dans la création d'espaces sûrs pour leurs clients, en particulier la jeune génération qui navigue dans le paysage numérique sur ses appareils.