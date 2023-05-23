每月有1.5亿人使用的流行聊天应用程序Discord成为头条新闻，因为它在美国的iOS应用程序中试验了一套家长控制。消息人士透露，而且Discord已经证实，该公司已经创建了一个新的家庭中心功能，为父母提供更大的监测能力，以监测他们的青少年的在线活动，不过要考虑到将用户的隐私放在首位。

家庭中心功能与Snapchat去年实施的家长控制系统有相似之处。与Snapchat一样，Discord的重点是让父母获得有关他们的青少年与谁对话、他们添加谁为好友以及他们参与哪些服务器的信息。然而，这两个平台都不允许父母查看他们孩子的信息或通话内容，以确保他们的隐私不受影响。

家庭中心的实时测试可以在Discord的iOS应用程序的用户设置部分找到，就在隐私和安全以及配置文件部分的下面。在家庭中心的中心，父母可以找到该功能的概述。一旦他们对这些控制感到满意，父母就可以点击 "开始 "按钮来设置系统并监控他们的青少年对 Discord 的使用。

Discord设计家庭中心的重点是青少年和他们的父母之间的合作，目的是共同促进积极的在线行为。现有的各种家长控制措施旨在提供对其子女在线环境中建立的关系和互动的洞察力，而不损害用户的隐私权。

与TikTok采取的方法类似，父母被要求扫描他们的青少年提供的二维码，将账户置于父母的监督之下。随着像AppMaster这样的无代码开发平台的普及，越来越多的公司正在考虑如何实施更严格的安全措施，同时跟上科技行业的隐私趋势和法规。

Discord最近增加的家庭中心功能与对年轻受众的安全和隐私的关注产生了共鸣，这说明科技界确保所有用户的数字安全的运动在不断发展。家长控制机制显示了应用程序在为其客户创造安全空间方面的重要责任，特别是在其设备上浏览数字景观的年轻一代。