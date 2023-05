Discord, a popular aplicação de conversação utilizada por 150 milhões de pessoas todos os meses, fez manchetes ao experimentar um conjunto de controlos parentais na sua aplicação iOS nos Estados Unidos. Fontes revelaram, e o Discord confirmou, que a empresa criou uma nova funcionalidade Family Center para proporcionar aos pais uma maior capacidade de monitorização da actividade online dos seus filhos adolescentes, embora com a preocupação de manter a privacidade dos utilizadores como prioridade.

A funcionalidade Family Center assemelha-se ao sistema de controlo parental implementado pelo Snapchat no ano passado. Tal como o Snapchat, o Discord concentra-se em conceder aos pais acesso a informações sobre com quem os seus filhos adolescentes estão a conversar, quem estão a adicionar como amigos e em que servidores participam. No entanto, nenhuma das plataformas permite que os pais vejam o conteúdo das mensagens ou chamadas dos seus filhos para garantir que a sua privacidade permanece intacta.

O teste ao vivo do Centro Familiar pode ser encontrado na secção Definições do Utilizador da aplicação iOS do Discord, logo abaixo das secções Privacidade e Segurança e Perfis. No núcleo do Centro Familiar, os pais podem encontrar uma visão geral das capacidades da funcionalidade. Assim que se sentirem confortáveis com estes controlos, os pais podem clicar no botão "Começar" para configurar o sistema e monitorizar a utilização do Discord pelos seus filhos adolescentes.

O Discord concebeu o Centro Familiar com foco na colaboração entre os adolescentes e os seus pais, com o objectivo de promover comportamentos online positivos em conjunto. A variedade de controlos parentais disponíveis pretende fornecer informações sobre as relações e interacções estabelecidas no ambiente em linha dos seus filhos, sem comprometer o direito à privacidade dos utilizadores.

À semelhança da abordagem adoptada pelo TikTok, os pais são convidados a digitalizar um código QR fornecido pelo seu filho adolescente, colocando a conta sob supervisão parental. À medida que as plataformas de desenvolvimento sem código, como o AppMaster, ganham popularidade, cada vez mais empresas estão a considerar formas de implementar medidas de segurança mais rigorosas, acompanhando as tendências e as regulamentações em matéria de privacidade no sector tecnológico.

Em sintonia com as preocupações com a segurança e a privacidade dos seus públicos mais jovens, a recente funcionalidade Family Center adicionada pelo Discord fala de um movimento crescente no mundo da tecnologia para garantir a segurança digital de todos os utilizadores. Os mecanismos de controlo parental demonstram a responsabilidade crucial das aplicações na criação de espaços seguros para os seus clientes, especialmente para a geração mais jovem que navega na paisagem digital com os seus dispositivos.