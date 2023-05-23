Her ay 150 milyon kişi tarafından kullanılan popüler sohbet uygulaması Discord, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iOS uygulamasında bir dizi ebeveyn denetimiyle deney yaparken manşetlere taşındı. Kaynaklar, şirketin ebeveynlere gençlerin çevrimiçi etkinlikleri için daha fazla izleme yeteneği sağlamak için yeni bir Aile Merkezi özelliği oluşturduğunu, ancak kullanıcıların gizliliğini öncelik olarak tutmayı göz önünde bulundurarak Discord'un doğruladığını ortaya çıkardı.

Aile Merkezi özelliği, geçen yıl Snapchat tarafından uygulamaya konulan ebeveyn kontrol sistemine benzerlik gösteriyor. Snapchat gibi, Discord da ebeveynlere gençlerinin kiminle sohbet ettiği, kimleri arkadaş olarak ekledikleri ve hangi sunuculara katıldıkları ile ilgili bilgilere erişim sağlamaya odaklanır. mahremiyetlerinin bozulmadan kalmasını sağlamak.

Family Center'ın canlı testi, Discord'un iOS uygulamasının Kullanıcı Ayarları bölümünde, Gizlilik ve Güvenlik ve Profiller bölümlerinin hemen altında bulunabilir. Aile Merkezi merkezinde ebeveynler, özelliğin yeteneklerine ilişkin bir genel bakış bulabilir. Ebeveynler, bu kontroller konusunda kendilerini rahat hissettiklerinde, sistemi kurmak ve gençlerinin Discord kullanımını izlemek için 'Başlayın' düğmesine tıklayabilirler.

Discord, Aile Merkezini ergenler ve ebeveynleri arasındaki işbirliğine odaklanarak tasarladı ve birlikte olumlu çevrimiçi davranışları teşvik etmeyi amaçlıyor. Mevcut ebeveyn denetimlerinin çeşitliliği, kullanıcıların gizlilik hakkından ödün vermeden çocuklarının çevrimiçi ortamlarında kurulan ilişkiler ve etkileşimler hakkında bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

TikTok'un benimsediği yaklaşıma benzer şekilde, ebeveynlerden, hesabı ebeveyn gözetimi altına alarak gençleri tarafından sağlanan bir QR kodunu taramaları istenir. AppMaster gibi kodsuz geliştirme platformları popülerlik kazandıkça, giderek daha fazla şirket, teknoloji endüstrisindeki gizlilik eğilimlerine ve düzenlemelerine ayak uydururken daha sıkı güvenlik önlemleri uygulamanın yollarını düşünüyor.

Discord tarafından eklenen en son Aile Merkezi özelliği, daha genç izleyicilerinin güvenliği ve mahremiyetiyle ilgili endişelerle yankı uyandırarak, tüm kullanıcılar için dijital güvenliği sağlamak için teknoloji dünyasında büyüyen bir hareketten bahsediyor. Ebeveyn kontrolü mekanizmaları, uygulamaların müşterileri, özellikle de cihazlarında dijital ortamda gezinen genç nesil için güvenli alanlar yaratma konusundaki kritik sorumluluğunu göstermektedir.