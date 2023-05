Discord, de populaire chat-app die maandelijks door 150 miljoen mensen wordt gebruikt, is in het nieuws gekomen omdat het in de Verenigde Staten experimenteert met een pakket ouderlijk toezicht in zijn iOS-app. Bronnen onthulden, en Discord heeft bevestigd, dat het bedrijf een nieuwe Family Center-functie heeft gemaakt om ouders meer mogelijkheden te bieden om de online activiteiten van hun tieners te controleren, waarbij de privacy van de gebruikers voorop staat.

De Family Center-functie vertoont gelijkenis met het systeem voor ouderlijk toezicht dat Snapchat vorig jaar invoerde. Net als Snapchat geeft Discord ouders toegang tot informatie over met wie hun tiener gesprekken voert, wie ze als vrienden toevoegen en aan welke servers ze deelnemen. Op geen van beide platforms kunnen ouders echter de inhoud van de berichten of gesprekken van hun kinderen bekijken om ervoor te zorgen dat hun privacy intact blijft.

De live-test van Family Center is te vinden onder de sectie Gebruikersinstellingen van de iOS-app van Discord, direct onder de secties Privacy & Veiligheid en Profielen. Binnen de Family Center hub vinden ouders een overzicht van de mogelijkheden van de functie. Zodra ze zich comfortabel voelen met deze controles, kunnen ouders op een 'Aan de slag'-knop klikken om het systeem in te stellen en het Discord-gebruik van hun tiener te controleren.

Discord heeft het Family Center ontworpen met een focus op samenwerking tussen adolescenten en hun ouders, met als doel samen positief online gedrag te bevorderen. De verscheidenheid aan ouderlijk toezicht is bedoeld om inzicht te geven in de relaties en interacties binnen de online omgeving van hun kinderen, zonder het recht op privacy van de gebruikers in gevaar te brengen.

Vergelijkbaar met de aanpak van TikTok wordt ouders gevraagd een QR-code te scannen die door hun tiener wordt verstrekt, waardoor het account onder ouderlijk toezicht komt te staan. Naarmate no-code ontwikkelingsplatforms zoals AppMaster aan populariteit winnen, denken steeds meer bedrijven na over manieren om strengere veiligheidsmaatregelen in te voeren en tegelijkertijd gelijke tred te houden met privacytrends en regelgeving in de techindustrie.

De recente toevoeging van de Family Center-functie door Discord sluit aan bij een groeiende beweging in de techwereld om digitale veiligheid voor alle gebruikers te garanderen. Mechanismen voor ouderlijk toezicht tonen de cruciale verantwoordelijkheid van applicaties bij het creëren van veilige ruimtes voor hun klanten, vooral voor de jongere generatie die op hun apparaten door het digitale landschap navigeren.