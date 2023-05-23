تصدّر Discord ، وهو تطبيق الدردشة الشهير الذي يستخدمه 150 مليون شخص كل شهر ، عناوين الأخبار أثناء تجربته لمجموعة من أدوات الرقابة الأبوية في تطبيق iOS الخاص به في الولايات المتحدة. كشفت المصادر ، وأكدت Discord ، أن الشركة أنشأت ميزة Family Center جديدة لتزويد الآباء بقدرات مراقبة أكبر لنشاط المراهقين عبر الإنترنت ، مع مراعاة الحفاظ على خصوصية المستخدمين كأولوية.

تشبه ميزة Family Center نظام الرقابة الأبوية الذي نفذته Snapchat العام الماضي. مثل Snapchat ، يركز Discord على منح الوالدين إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمن يتحدث المراهقون معهم ، ومن يضيفون كأصدقاء ، والخوادم التي يشاركون فيها. ومع ذلك ، لا يسمح أي من المنصتين للآباء بمشاهدة محتوى رسائل أطفالهم أو مكالماتهم ضمان أن تظل خصوصيتهم كما هي.

يمكن العثور على الاختبار المباشر لمركز العائلة ضمن قسم إعدادات المستخدم في تطبيق Discord's iOS ، أسفل قسم الخصوصية والأمان والملفات الشخصية مباشرة. داخل مركز Family Center ، يمكن للوالدين العثور على نظرة عامة حول إمكانيات الميزة. بمجرد أن يشعروا بالراحة مع عناصر التحكم هذه ، يمكن للوالدين النقر فوق الزر "البدء" لإعداد النظام ومراقبة استخدام المراهقين على Discord.

صممت Discord مركز الأسرة مع التركيز على التعاون بين المراهقين وأولياء أمورهم ، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية عبر الإنترنت معًا. تهدف مجموعة أدوات الرقابة الأبوية المتاحة إلى توفير رؤى حول العلاقات والتفاعلات التي تم إنشاؤها داخل بيئة أطفالهم عبر الإنترنت ، دون المساس بحق المستخدمين في الخصوصية.

على غرار النهج الذي اتبعته TikTok ، يُطلب من الآباء مسح رمز الاستجابة السريعة الذي قدمه المراهقون ، ووضع الحساب تحت إشراف الوالدين. نظرًا لأن منصات التطوير التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster تكتسب شعبية ، فإن المزيد والمزيد من الشركات تدرس طرقًا لتطبيق تدابير أمنية أكثر صرامة مع مواكبة اتجاهات وأنظمة الخصوصية في صناعة التكنولوجيا.

استجابةً للمخاوف المتعلقة بأمان وخصوصية جمهورهم الأصغر سنًا ، فإن ميزة Family Center الأخيرة التي أضافتها Discord تتحدث عن حركة متنامية في عالم التكنولوجيا لضمان السلامة الرقمية لجميع المستخدمين. توضح آليات الرقابة الأبوية المسؤولية الحاسمة للتطبيقات في إنشاء مساحات آمنة لعملائها ، وخاصة جيل الشباب الذي يتنقل في المشهد الرقمي على أجهزتهم.