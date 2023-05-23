Discord, популярное приложение для чата, которым ежемесячно пользуются 150 миллионов человек, попало в заголовки газет, поскольку оно экспериментирует с набором средств родительского контроля в своем приложении для iOS в США. Источники сообщили, а Discord подтвердил, что компания создала новую функцию Family Center, чтобы предоставить родителям более широкие возможности контроля за онлайн-активностью подростков, но с учетом того, что конфиденциальность пользователей является приоритетом.

Функция Family Center имеет сходство с системой родительского контроля, внедренной Snapchat в прошлом году. Как и Snapchat, Discord фокусируется на предоставлении родителям доступа к информации о том, с кем общается их подросток, кого он добавляет в друзья и на каких серверах он участвует. Однако ни одна из этих платформ не позволяет родителям просматривать содержание сообщений или звонков своих детей, чтобы обеспечить неприкосновенность их частной жизни.

Живой тест Family Center можно найти в разделе "Настройки пользователя" приложения Discord для iOS, прямо под разделами "Конфиденциальность и безопасность" и "Профили". В центре Family Center родители могут найти обзор возможностей функции. После того как родители почувствуют себя комфортно, они могут нажать кнопку "Начать работу", чтобы настроить систему и контролировать использование Discord подростком.

Discord разработал Семейный центр, ориентируясь на сотрудничество между подростками и их родителями, с целью совместного поощрения позитивного поведения в Интернете. Разнообразие доступных средств родительского контроля призвано дать родителям представление о взаимоотношениях и взаимодействии, установленных в онлайн-среде их детей, не ущемляя при этом права пользователей на конфиденциальность.

Как и в случае с TikTok, родителям предлагается отсканировать QR-код, предоставленный подростком, и перевести аккаунт под родительский контроль. По мере того, как платформы для разработки без кода, такие как AppMaster, набирают популярность, все больше компаний рассматривают способы внедрения более жестких мер безопасности, не отставая от тенденций и правил конфиденциальности в технологической отрасли.

Резонируя с опасениями за безопасность и конфиденциальность своей молодой аудитории, недавно добавленная Discord функция Family Center говорит о растущем движении в мире технологий, направленном на обеспечение цифровой безопасности для всех пользователей. Механизмы родительского контроля демонстрируют важную ответственность приложений за создание безопасного пространства для своих пользователей, особенно для молодого поколения, ориентирующегося в цифровом ландшафте на своих устройствах.