Discord, ứng dụng trò chuyện phổ biến được 150 triệu người sử dụng mỗi tháng, đã gây chú ý khi thử nghiệm bộ kiểm soát của phụ huynh trong ứng dụng iOS của mình tại Hoa Kỳ. Các nguồn tiết lộ và Discord đã xác nhận rằng công ty đã tạo ra một tính năng Trung tâm gia đình mới để cung cấp cho cha mẹ khả năng giám sát tốt hơn đối với hoạt động trực tuyến của thanh thiếu niên của họ, mặc dù có cân nhắc ưu tiên giữ quyền riêng tư của người dùng.

Tính năng Family Center tương tự như hệ thống kiểm soát của phụ huynh do Snapchat triển khai vào năm ngoái. Giống như Snapchat, Discord tập trung vào việc cấp cho cha mẹ quyền truy cập vào thông tin liên quan đến việc con họ đang trò chuyện với ai, họ đang kết bạn với ai và họ tham gia vào máy chủ nào. Tuy nhiên, cả hai nền tảng đều không cho phép cha mẹ xem nội dung tin nhắn hoặc cuộc gọi của con họ tới đảm bảo quyền riêng tư của họ vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn có thể tìm thấy thử nghiệm trực tiếp của Family Center trong phần Cài đặt người dùng của ứng dụng iOS của Discord, ngay bên dưới phần Quyền riêng tư & An toàn và Cấu hình. Trong trung tâm Family Center, cha mẹ có thể tìm thấy tổng quan về các khả năng của tính năng. Khi họ cảm thấy thoải mái với các điều khiển này, cha mẹ có thể nhấp vào nút 'Bắt đầu' để thiết lập hệ thống và theo dõi việc sử dụng Discord của con họ.

Discord đã thiết kế Trung tâm gia đình tập trung vào sự hợp tác giữa thanh thiếu niên và cha mẹ của họ, nhằm thúc đẩy các hành vi trực tuyến tích cực cùng nhau. Sự đa dạng của các biện pháp kiểm soát dành cho phụ huynh có sẵn nhằm mục đích cung cấp thông tin chi tiết về các mối quan hệ và tương tác được thiết lập trong môi trường trực tuyến của con cái họ mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của người dùng.

Tương tự như cách tiếp cận của TikTok, phụ huynh được yêu cầu quét mã QR do con họ cung cấp, đặt tài khoản dưới sự giám sát của phụ huynh. Khi các nền tảng phát triển không cần mã như AppMaster trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều công ty xem xét các cách để triển khai các biện pháp bảo mật chặt chẽ hơn trong khi vẫn bắt kịp các xu hướng và quy định về quyền riêng tư trong ngành công nghệ.

Cộng hưởng với những lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư của khán giả nhỏ tuổi, tính năng Family Center gần đây do Discord thêm vào nói lên một phong trào đang phát triển trong thế giới công nghệ nhằm đảm bảo an toàn kỹ thuật số cho tất cả người dùng. Cơ chế kiểm soát của phụ huynh thể hiện trách nhiệm quan trọng của ứng dụng trong việc tạo không gian an toàn cho khách hàng của họ, đặc biệt là thế hệ trẻ điều hướng bối cảnh kỹ thuật số trên thiết bị của họ.