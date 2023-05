Discord, la popolare app di chat utilizzata da 150 milioni di persone ogni mese, ha fatto notizia per aver sperimentato una suite di controlli parentali nella sua app per iOS negli Stati Uniti. Le fonti hanno rivelato, e Discord ha confermato, che l'azienda ha creato una nuova funzione Family Center per fornire ai genitori maggiori capacità di monitoraggio dell'attività online dei loro adolescenti, pur tenendo conto della priorità della privacy degli utenti.

La funzione Family Center assomiglia al sistema di controllo parentale implementato da Snapchat lo scorso anno. Come Snapchat, Discord si concentra sulla possibilità per i genitori di accedere alle informazioni relative alle persone con cui gli adolescenti conversano, alle persone che aggiungono come amici e ai server a cui partecipano. Tuttavia, nessuna delle due piattaforme consente ai genitori di visualizzare il contenuto dei messaggi o delle chiamate dei figli per garantire che la loro privacy rimanga intatta.

Il test live del Family Center si trova nella sezione Impostazioni utente dell'app iOS di Discord, proprio sotto le sezioni Privacy e sicurezza e Profili. All'interno dell'hub Family Center, i genitori possono trovare una panoramica delle funzionalità della funzione. Una volta che si sentono a proprio agio con questi controlli, i genitori possono fare clic sul pulsante "Inizia" per configurare il sistema e monitorare l'uso di Discord da parte degli adolescenti.

Discord ha progettato il Family Center concentrandosi sulla collaborazione tra gli adolescenti e i loro genitori, con l'obiettivo di promuovere insieme comportamenti online positivi. La varietà di controlli parentali disponibili intende fornire approfondimenti sulle relazioni e le interazioni che si instaurano nell'ambiente online dei figli, senza compromettere il diritto alla privacy degli utenti.

Analogamente all'approccio adottato da TikTok, ai genitori viene chiesto di scansionare un codice QR fornito dall'adolescente, ponendo l'account sotto la supervisione dei genitori. Con il diffondersi di piattaforme di sviluppo no-code come AppMaster, sempre più aziende stanno valutando come implementare misure di sicurezza più rigide, tenendo al contempo il passo con le tendenze e le normative sulla privacy nel settore tecnologico.

Rispondendo alle preoccupazioni per la sicurezza e la privacy del pubblico più giovane, la recente funzione Family Center aggiunta da Discord è indice di un movimento crescente nel mondo tecnologico per garantire la sicurezza digitale a tutti gli utenti. I meccanismi di controllo parentale dimostrano la responsabilità cruciale delle applicazioni nel creare spazi sicuri per i loro clienti, in particolare per le giovani generazioni che navigano nel panorama digitale con i loro dispositivi.