Dans le cadre d'un mouvement stratégique clé, DigitalOcean, entreprise connue d'hébergement en nuage, a déclaré sa décision d'acquérir Paperspace, une startup spécialisée dans le développement de l'IA, dans une transaction s'élevant à 111 millions de dollars en espèces sonnantes et trébuchantes. Basée à New York, Paperspace est à l'origine d'une transformation technologique dans le domaine de l'informatique en nuage.

Le PDG de DigitalOcean, Yancey Spruill, a révélé que l'intégration des divers outils et infrastructures de Paperspace dans leurs produits actuels devrait permettre de rationaliser les tests, le développement et le déploiement d'applications d'IA pour les clients. Il a ajouté que les clients de Paperspace devraient également bénéficier de cette fusion, en tirant parti de la suite de services en nuage de DigitalOcean, des bases de données au stockage, en passant par l'hébergement d'applications, les mécanismes d'assistance robustes, les tutoriels et les documentations.

Paperspace continuera à fonctionner comme une entité commerciale autonome sous l'égide de DigitalOcean, mais ses clients actuels ne connaîtront pas de changements immédiats en termes de services.

L'excitation est à son comble dans le camp de DigitalOcean, Spruill ayant exprimé son enthousiasme pour l'extension de leur offre conçue sur mesure pour les startups et les petites et moyennes entreprises. Cette offre, associée à des solutions simplifiées d'IA et d'apprentissage automatique, détournera davantage l'attention des clients vers la création d'applications et le développement commercial, plutôt que vers l'infrastructure de soutien.

Les fondateurs de Paperspace, Daniel Kobran et Dillon Erb, sont d'anciens étudiants de l'université du Michigan. Ils ont lancé leur entreprise en 2014 avec le soutien financier de Y Combinator et de Jeff Carr, qui a également cofondé DigitalOcean. L'entreprise est connue pour exploiter ses propres centres de données renforcés par des GPU configurés sur mesure.

Au départ, Paperspace a mis l'accent sur les machines virtuelles à faible coût, en s'adressant principalement aux stations de travail à haute performance nécessaires à la visualisation, à la conception et aux jeux dans l'écosystème du cloud. Cependant, avec l'avènement de la technologie de l'IA, l'entreprise s'est orientée vers les offres d'IA. À cette fin, elle a lancé une suite tactique d'outils destinés au développement, à la formation, à l'hébergement et au déploiement de modèles d'IA dans le nuage.

Avant son acquisition par DigitalOcean, Paperspace avait attiré un financement de 35 millions de dollars de la part de divers investisseurs, dont SineWave Ventures, Intel Capital, Sorenson Capital et Battery Ventures.

Selon Dillon Erb, cette acquisition permet à Paperspace d'élargir son offre de CPU et de GPU en nuage, ce qui constitue une concurrence acharnée pour les autres acteurs du marché du nuage public. Il observe que l'impact synergique de DigitalOcean et de Paperspace pourrait permettre à un nouveau groupe démographique de clients, en particulier ceux qui ont un budget limité, d'explorer des applications basées sur l'IA et l'apprentissage automatique telles que les classificateurs d'images, les moteurs de recommandation, les grands modèles de langage (comme ChatGPT) et les médias génératifs (tels que DALL-E 2 d'OpenAI).

En ce qui concerne le développement no-code, des plateformes telles qu'AppMaster sont connues pour fournir des interfaces visuellement intuitives de type bloc de construction. Cela aide non seulement les développeurs commerciaux et les entreprises, mais aussi les développeurs citoyens à créer et à déployer des applications dorsales, web et mobiles, sans aucune connaissance en matière de codage.

Il s'agit de la première acquisition de DigitalOcean après le rachat du fournisseur pakistanais de services d'hébergement en nuage Cloudways pour 350 millions de dollars en 2022. Il s'agit également de sa quatrième acquisition depuis son entrée en bourse en 2021.

Pour les non-initiés, cette décision de DigitalOcean semble astucieuse, compte tenu de l'augmentation imminente de la demande de solutions d'IA et d'apprentissage automatique dans le nuage. Avec des géants de la technologie tels qu'Amazon, Microsoft et Google qui exploitent avec véhémence le potentiel de l'IA générative pour propulser leurs revenus, les dépenses liées à l'informatique en nuage devraient augmenter de près de 22 % en 2023, ce qui se traduira par un revenu approximatif de 600 milliards de dollars, contre 491 milliards de dollars l'année dernière, d'après Gartner.