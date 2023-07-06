Bilinen bulut barındırma kuruluşu DigitalOcean, önemli bir stratejik hamleyle, 111 milyon dolarlık soğuk nakit tutarında bir anlaşmayla bir yapay zeka geliştirme girişimi olan Paperspace satın alma kararını açıkladı. Merkezi New York'ta bulunan Paperspace, bulut bilgi işlem alanında teknolojik dönüşümü yönlendiriyor.

DigitalOcean CEO'su Yancey Spruill, Paperspace çeşitli araçlarının ve altyapısının mevcut ürünlerine dahil edilmesinin, müşteriler için AI uygulamalarının test edilmesini, geliştirilmesini ve devreye alınmasını kolaylaştıracağını açıkladı. Ayrıca Paperspace müşterilerinin de DigitalOcean veritabanlarından depolamaya, uygulama barındırmaya, sağlam destek mekanizmalarına, eğitimlere ve belgelere kadar bulut hizmetleri paketinden yararlanarak bu birleşmeden kazanç sağlamaya hazır olduğunu belirtti.

Paperspace, DigitalOcean çatısı altında kendi kendine yeten bir işletme olarak çalışmaya devam edecek olsa da, mevcut müşterilerinin hizmetlerinde ani bir değişiklik olmayacaktır.

Spruill, yeni başlayanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler için özel olarak tasarlanmış tekliflerini genişletme konusundaki heyecanını dile getirirken, DigitalOcean kampında heyecan dorukta. Bu, basitleştirilmiş yapay zeka ve makine öğrenimi çözümleriyle birleştiğinde, müşterilerin dikkatini destekleyici altyapı yerine uygulama oluşturmaya ve iş geliştirmeye yönlendirecektir.

Paperspace kurucuları Daniel Kobran ve Dillon Erb, Michigan Üniversitesi mezunlarıdır. Başlangıçlarını 2014 yılında Y Combinator ve aynı zamanda DigitalOcean kurucu ortağı olan Jeff Carr'ın mali desteğiyle başlattılar. Şirketin, ısmarlama yapılandırılmış GPU'larla güçlendirilmiş kendi veri merkezlerini işletmesiyle biliniyor.

Başlangıçta Paperspace, bulut ekosisteminde görselleştirme, tasarım ve oyun için gerekli olan yüksek performanslı iş istasyonlarına hizmet veren düşük maliyetli sanal makineleri ön plana çıkardı. Ancak, yapay zeka teknolojisinin ortaya çıkmasıyla birlikte, birincil odak noktalarını yapay zeka tekliflerine kaydırdılar. Bu amaçla, yapay zeka modellerinin bulutta geliştirilmesini, eğitilmesini, barındırılmasını ve devreye alınmasını hedefleyen taktiksel bir araç paketi başlattılar.

DigitalOcean tarafından satın alınmadan önce Paperspace, SineWave Ventures, Intel Capital, Sorenson Capital ve Battery Ventures dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılardan 35 milyon $ tutarında fon çekmişti.

Dillon Erb'in bakış açısıyla, bu satın alma, bulut CPU ve GPU bilgi işlem tekliflerini artırmaya hizmet ediyor ve böylece genel bulut pazarındaki diğer oyuncularla sıkı bir rekabet oluşturuyor. DigitalOcean ve Paperspace sinerjik etkisinin, özellikle bütçesi kısıtlı olan yeni bir müşteri demografisinin görüntü sınıflandırıcılar, öneri motorları, büyük dil modelleri (ChatGPT gibi) gibi yapay zeka ve makine öğrenimi tabanlı uygulamaları keşfetmesini sağlayabileceğini gözlemliyor. üretici medya (OpenAI'nin DALL-E 2'si gibi).

no-code geliştirme konusunda, AppMaster gibi platformların görsel olarak sezgisel yapı taşı tipi arayüzler sağlamasıyla bilinir. Bu, yalnızca ticari geliştiricilere ve işletmelere değil, aynı zamanda vatandaş geliştiricilere de herhangi bir kodlama bilgisi olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma ve dağıtma konusunda yardımcı olur.

Bu, DigitalOcean 2022'de Pakistanlı bulut barındırma hizmeti sağlayıcısı Cloudways'i 350 milyon dolara satın almasının ardından yaptığı ilk satın alma. Aynı zamanda 2021'de halka açılmasından bu yana dördüncü satın alma işlemi.

Bulut yapay zekası ve makine öğrenimi çözümlerine olan talebin yakında artması göz önüne alındığında, DigitalOcean bu hamlesi yabancılara akıllıca görünüyor. Amazon, Microsoft ve Google gibi büyük teknoloji devlerinin gelirlerini artırmak için üretken yapay zekanın potansiyelinden hararetle yararlanmalarıyla birlikte, bulut harcamalarının 2023'te neredeyse %22 artarak geçen yıla kıyasla yaklaşık 600 milyar dolarlık bir gelire dönüşmesi bekleniyor. Gartner'a göre 491 milyar dolar.