في خطوة إستراتيجية رئيسية ، أعلنت شركة DigitalOcean للاستضافة السحابية ، عن قرارها بالاستحواذ على Paperspace ، وهي شركة ناشئة في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي ، في صفقة تبلغ قيمتها 111 مليون دولار من الأموال النقدية الصعبة. يقع المقر الرئيسي لـ Paperspace في نيويورك ، وهو يقود التحول التكنولوجي في مجال الحوسبة السحابية.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة DigitalOcean ، Yancey Spruill ، أن إدخال الأدوات والبنية التحتية المتنوعة لـ Paperspace في منتجاتهم الحالية من شأنه تبسيط اختبار وتطوير ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي للعملاء. وذكر كذلك أن عملاء Paperspace مستعدون أيضًا للاستفادة من هذا الدمج ، والاستفادة من مجموعة DigitalOcean من الخدمات السحابية من قواعد البيانات إلى التخزين ، واستضافة التطبيقات ، وآليات الدعم القوية ، والبرامج التعليمية ، والوثائق.

على الرغم من أن Paperspace ستستمر في العمل ككيان تجاري مكتفي ذاتيًا تحت مظلة DigitalOcean ، فلن تكون هناك تغييرات فورية يواجهها عملاؤها الحاليون فيما يتعلق بخدماتهم.

ينتشر الحماس في معسكر DigitalOcean حيث عبّر Spruill عن حماسه لتوسيع نطاق عروضهم المصممة خصيصًا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. سيؤدي هذا ، إلى جانب حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المبسطة ، إلى تحويل المزيد من انتباه العملاء نحو بناء التطبيقات وتطوير الأعمال ، بدلاً من البنية التحتية الداعمة.

مؤسسا Paperspace ، دانيال كوبران وديلون إيرب ، من خريجي جامعة ميشيغان. أطلقوا شركتهم الناشئة في عام 2014 بدعم مالي من Y Combinator و Jeff Carr ، الذي شارك أيضًا في تأسيس DigitalOcean. تشتهر الشركة بتشغيل مراكز البيانات الخاصة بها والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات المكوّنة حسب الطلب.

في البداية ، سلطت Paperspace الضوء على الأجهزة الافتراضية منخفضة التكلفة ، والتي تلبي في المقام الأول محطات العمل عالية الأداء اللازمة للتصور والتصميم والألعاب في النظام البيئي السحابي. ومع ذلك ، مع ظهور تقنية الذكاء الاصطناعي ، حولوا تركيزهم الأساسي نحو عروض الذكاء الاصطناعي. ولهذه الغاية ، أطلقوا مجموعة تكتيكية من الأدوات التي تستهدف التطوير والتدريب والاستضافة ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي في السحابة.

قبل استحواذ DigitalOcean عليها ، اجتذبت Paperspace تمويلًا يصل إلى 35 مليون دولار من مجموعة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك SineWave Ventures و Intel Capital و Sorenson Capital و Battery Ventures.

من خلال منظور Dillon Erb ، تعمل عملية الاستحواذ هذه على زيادة عرضها لوحدة المعالجة المركزية السحابية وحساب GPU ، مما يشكل منافسة شديدة للاعبين الآخرين في سوق السحابة العامة. يلاحظ أن التأثير التآزري لـ DigitalOcean و Paperspace يمكن أن يمكّن مجموعة سكانية جديدة من العملاء ، لا سيما أولئك الذين لديهم ميزانية محدودة ، لاستكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي مثل مصنّفات الصور ومحركات التوصية ونماذج اللغات الكبيرة (مثل ChatGPT) ، و الوسائط التوليدية (مثل OpenAI's DALL-E 2).

فيما يتعلق بموضوع التطوير no-code ، تُعرف الأنظمة الأساسية مثل AppMaster بتوفير واجهات من نوع كتل الإنشاء سهلة الاستخدام. لا يساعد هذا المطورين التجاريين والشركات فحسب ، بل يساعد أيضًا المطورين المواطنين في بناء ونشر التطبيقات الخلفية والويب والهاتف المحمول ، وكل ذلك بدون أي معرفة بالشفرات.

هذا هو الاستحواذ الأول لشركة DigitalOcean بعد شرائها لمزود خدمة الاستضافة السحابية الباكستاني Cloudways مقابل 350 مليون دولار في عام 2022. وهي أيضًا رابع عملية استحواذ لها منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2021.

بالنسبة إلى الغرباء ، تبدو هذه الخطوة التي اتخذتها DigitalOcean ذكية ، نظرًا للزيادة الوشيكة في الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي السحابي والتعلم الآلي. مع استفادة عمالقة التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل بقوة من إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدية لدفع إيراداتهم ، من المتوقع أن تنمو النفقات السحابية بنسبة 22٪ تقريبًا في عام 2023 ، مما يترجم إلى عائدات تقريبية تبلغ 600 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي 491 مليار دولار ، حسب جارتنر.