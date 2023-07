Em um movimento estratégico importante, a conhecida empresa de hospedagem em nuvem, DigitalOcean, declarou sua decisão de adquirir a Paperspace, uma startup de desenvolvimento de IA, em um negócio no valor de US $ 111 milhões em dinheiro vivo. Com sede em Nova York, a Paperspace impulsiona a transformação tecnológica no domínio da computação em nuvem.

O CEO da DigitalOcean, Yancey Spruill, revelou que a introdução das diversas ferramentas e infraestrutura da Paperspace em seus produtos atuais está definida para agilizar o teste, o desenvolvimento e a implantação de aplicativos de IA para os clientes. Ele afirmou ainda que os clientes do Paperspace também devem ganhar com essa fusão, aproveitando o conjunto de serviços em nuvem da DigitalOcean, de bancos de dados a armazenamento, hospedagem de aplicativos, mecanismos de suporte robustos, tutoriais e documentações.

Embora o Paperspace continue a funcionar como uma entidade empresarial autossuficiente sob a égide da DigitalOcean, não haverá alterações imediatas para os seus actuais clientes em termos de serviços.

O entusiasmo é grande no campo da DigitalOcean, pois Spruill articulou seu entusiasmo por estender sua oferta personalizada para startups e pequenas e médias empresas. Isto, juntamente com soluções simplificadas de IA e de aprendizagem automática, irá desviar mais a atenção dos clientes para a criação de aplicações e o desenvolvimento de negócios, em vez da infraestrutura de apoio.

Os fundadores da Paperspace, Daniel Kobran e Dillon Erb, são antigos alunos da Universidade de Michigan. Lançaram a sua startup em 2014 com o apoio financeiro da Y Combinator e de Jeff Carr, que também foi cofundador da DigitalOcean. A empresa é conhecida por operar os seus próprios centros de dados fortificados com GPUs configuradas à medida.

Inicialmente, a Paperspace destacava máquinas virtuais de baixo custo, atendendo principalmente a estações de trabalho de alto desempenho necessárias para visualização, design e jogos no ecossistema de nuvem. No entanto, com o advento da tecnologia de IA, eles mudaram seu foco principal para ofertas de IA. Para esse fim, eles lançaram um conjunto tático de ferramentas voltadas para o desenvolvimento, treinamento, hospedagem e implantação de modelos de IA na nuvem.

Antes da sua aquisição pela DigitalOcean, a Paperspace tinha atraído financiamento no valor de 35 milhões de dólares de vários investidores, incluindo a SineWave Ventures, a Intel Capital, a Sorenson Capital e a Battery Ventures.

Na perspetiva de Dillon Erb, esta aquisição serve para aumentar a sua oferta de CPU e computação GPU na nuvem, colocando assim uma forte concorrência a outros intervenientes no mercado da nuvem pública. Ele observa que o impacto sinérgico da DigitalOcean e da Paperspace pode permitir que um novo grupo demográfico de clientes, particularmente os que têm um orçamento limitado, explore aplicações baseadas em IA e aprendizagem automática, como classificadores de imagens, motores de recomendação, modelos de linguagem de grande dimensão (como o ChatGPT) e media generativos (como o DALL-E 2 da OpenAI).

Relativamente ao tema do desenvolvimento no-code, plataformas como a AppMaster são conhecidas por fornecerem interfaces de construção de blocos visualmente intuitivas. Isto ajuda não só os programadores comerciais e as empresas, mas também os programadores cidadãos a criar e implementar aplicações backend, Web e móveis, tudo isto sem quaisquer conhecimentos de programação.

Esta é a primeira aquisição da DigitalOcean após a compra do provedor de serviços de hospedagem em nuvem paquistanês Cloudways por US $ 350 milhões em 2022. É também sua quarta aquisição desde que se tornou pública em 2021.

Para quem está de fora, esse movimento da DigitalOcean parece astuto, dado o aumento iminente na demanda por soluções de IA em nuvem e aprendizado de máquina. Com grandes gigantes da tecnologia, como Amazon, Microsoft e Google, explorando veementemente o potencial da IA generativa para impulsionar suas receitas, as despesas com nuvem devem crescer quase 22% em 2023, traduzindo-se em uma receita aproximada de US $ 600 bilhões em comparação com os US $ 491 bilhões do ano passado, de acordo com o Gartner.