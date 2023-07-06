В рамках ключевого стратегического шага известное предприятие облачного хостинга DigitalOcean объявило о своем решении приобрести Paperspace, стартап по разработке искусственного интеллекта, в рамках сделки на сумму 111 миллионов долларов США. Компания Paperspace со штаб-квартирой в Нью-Йорке обеспечивает технологические преобразования в сфере облачных вычислений.

Генеральный директор DigitalOcean Янси Спруилл сообщил, что внедрение разнообразных инструментов и инфраструктуры Paperspace в их текущие продукты позволит упростить тестирование, разработку и развертывание приложений искусственного интеллекта для клиентов. Он также заявил, что клиенты Paperspace также выиграют от этого слияния, используя набор облачных услуг DigitalOcean- от баз данных до хранилищ, хостинг приложений, надежные механизмы поддержки, учебники и документацию.

Хотя Paperspace продолжит функционировать как самостоятельная бизнес-структура под эгидой DigitalOcean, для существующих клиентов не произойдет никаких немедленных изменений в плане предоставления услуг.

Волнение в лагере DigitalOcean велико, поскольку Спруилл выразил свой энтузиазм по поводу расширения их предложений, разработанных специально для стартапов и малого и среднего бизнеса. Это, в сочетании с упрощенными решениями в области искусственного интеллекта и машинного обучения, позволит переключить внимание клиентов на создание приложений и развитие бизнеса, а не на вспомогательную инфраструктуру.

Основатели Paperspace, Даниэль Кобран и Диллон Эрб, являются выпускниками Мичиганского университета. Они запустили свой стартап в 2014 году при финансовой поддержке Y Combinator и Джеффа Карра, который также был одним из основателей DigitalOcean. Известно, что компания располагает собственными центрами обработки данных, оснащенными специально сконфигурированными графическими процессорами.

Изначально Paperspace специализировалась на недорогих виртуальных машинах, ориентируясь в первую очередь на высокопроизводительные рабочие станции, необходимые для визуализации, дизайна и игр в облачной экосистеме. Однако с появлением технологии искусственного интеллекта они сместили свой основной фокус на предложения в области искусственного интеллекта. Для этого они запустили тактический набор инструментов, предназначенных для разработки, обучения, размещения и развертывания моделей ИИ в облаке.

До приобретения DigitalOcean компания Paperspace привлекла финансирование в размере 35 миллионов долларов США от различных инвесторов, включая SineWave Ventures, Intel Capital, Sorenson Capital и Battery Ventures.

С точки зрения Диллона Эрба, это приобретение служит для расширения предложения облачных вычислений на CPU и GPU, тем самым создавая жесткую конкуренцию другим игрокам на рынке публичных облаков. Он отмечает, что синергетическое воздействие DigitalOcean и Paperspace может позволить новой демографической группе клиентов, особенно бюджетных, изучить приложения на основе ИИ и машинного обучения, такие как классификаторы изображений, системы рекомендаций, большие языковые модели (например, ChatGPT) и генеративные медиа (например, OpenAI's DALL-E 2).

Что касается темы разработки no-code, то такие платформы, как AppMaster, известны тем, что предоставляют визуально интуитивно понятные интерфейсы типа строительных блоков. Это помогает не только коммерческим разработчикам и предприятиям, но и гражданам создавать и внедрять бэкенд, веб-приложения и мобильные приложения, не имея никаких знаний в области кодирования.

Это первое приобретение для DigitalOcean после покупки пакистанского поставщика услуг облачного хостинга Cloudways за 350 миллионов долларов в 2022 году. Это также четвертое приобретение компании с момента ее выхода на биржу в 2021 году.

Для сторонних наблюдателей этот шаг DigitalOcean кажется продуманным, учитывая неизбежный всплеск спроса на облачные решения в области искусственного интеллекта и машинного обучения. По прогнозам Gartner, в 2023 году расходы на облачные технологии вырастут почти на 22%, что приведет к приблизительному доходу в 600 миллиардов долларов по сравнению с 491 миллиардом долларов в прошлом году, поскольку крупнейшие технологические гиганты, такие как Amazon, Microsoft и Google, активно используют потенциал генеративного ИИ для увеличения своих доходов.