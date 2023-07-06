在一项关键的战略举措中，著名的云主机企业DigitalOcean宣布其决定收购人工智能开发初创公司Paperspace，交易金额为1.11亿美元的冷硬现金。总部设在纽约的Paperspace推动了云计算领域的技术变革。

DigitalOcean的首席执行官Yancey Spruill透露，将Paperspace的各种工具和基础设施纳入他们的现有产品，将简化客户的AI应用的测试、开发和部署。他进一步表示，Paperspace的客户也将从这次合并中获益，利用DigitalOcean的一整套云服务，从数据库到存储，应用托管，强大的支持机制，教程和文档。

尽管Paperspace将继续作为一个自给自足的商业实体在DigitalOcean的保护伞下运作，但其现有客户在服务方面不会立即出现变化。

数字海洋阵营的兴奋之情溢于言表，因为斯普鲁伊阐述了他对扩大其为初创企业和中小型企业专门设计的服务的热情。这一点，加上简化的人工智能和机器学习解决方案，将把更多的客户注意力转移到应用建设和业务发展，而不是支持基础设施。

Paperspace的创始人Daniel Kobran和Dillon Erb是密歇根大学的校友。他们在2014年推出了他们的创业公司，得到了Y Combinator和Jeff Carr的资金支持，后者也是DigitalOcean的联合创始人。众所周知，该公司运营自己的数据中心，并使用定制配置的GPU。

最初，Paperspace关注的是低成本的虚拟机，主要迎合云生态系统中可视化、设计和游戏所需的高性能工作站。然而，随着人工智能技术的出现，他们将主要精力转移到人工智能产品上。为此，他们推出了一套战术性的工具，旨在开发、训练、托管和部署云中的人工智能模型。

在被DigitalOcean收购之前，Paperspace吸引了包括SineWave Ventures、Intel Capital、Sorenson Capital和Battery Ventures在内的各种投资者提供的高达3500万美元的资金。

通过Dillon Erb的观点，这次收购有助于加强他们提供的云CPU和GPU计算，从而对公共云市场的其他参与者构成激烈的竞争。他观察到，DigitalOcean和Paperspace的协同影响可以使新的客户群体，特别是那些预算有限的客户，探索基于人工智能和机器学习的应用程序，如图像分类器、推荐引擎、大型语言模型（如ChatGPT），以及生成媒体（如OpenAI的DALL-E 2）。

关于no-code 开发的话题，AppMaster等平台以提供视觉上直观的积木式界面而闻名。这不仅有助于商业开发者和企业，也有助于公民开发者构建和部署后台、网络和移动应用程序，所有这些都不需要任何编码知识。

这是DigitalOcean在2022年以3.5亿美元收购巴基斯坦云主机服务提供商Cloudways后的首次收购。这也是该公司自2021年上市以来的第四次收购。

在外界看来，鉴于对云计算人工智能和机器学习解决方案的需求即将激增，DigitalOcean的这一举措似乎很明智。根据Gartner的数据，随着亚马逊、微软和谷歌等主要科技巨头大力挖掘生成性人工智能的潜力以推动其收入，预计2023年云计算支出将增长近22%，转化为约6000亿美元的收入，而去年为4910亿美元。