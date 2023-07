W kluczowym strategicznym posunięciu, znane przedsiębiorstwo hostingowe w chmurze, DigitalOcean, ogłosiło swoją decyzję o przejęciu Paperspace, startupu zajmującego się rozwojem sztucznej inteligencji, w ramach transakcji opiewającej na 111 milionów dolarów zimnej, twardej gotówki. Paperspace, z siedzibą w Nowym Jorku, napędza transformację technologiczną w dziedzinie przetwarzania w chmurze.

Dyrektor generalny DigitalOcean, Yancey Spruill, ujawnił, że wprowadzenie różnorodnych narzędzi i infrastruktury Paperspace do ich obecnych produktów ma na celu usprawnienie testowania, opracowywania i wdrażania aplikacji AI dla klientów. Ponadto stwierdził, że klienci Paperspace również zyskają na tej fuzji, wykorzystując pakiet usług w chmurze DigitalOcean, od baz danych po pamięć masową, hosting aplikacji, solidne mechanizmy wsparcia, samouczki i dokumentację.

Chociaż Paperspace będzie nadal funkcjonować jako samowystarczalny podmiot biznesowy pod parasolem DigitalOcean, nie będzie żadnych natychmiastowych zmian dla obecnych klientów w zakresie ich usług.

W obozie DigitalOcean panuje duże podekscytowanie, ponieważ Spruill wyraził swój entuzjazm dla rozszerzenia oferty dostosowanej do potrzeb startupów oraz małych i średnich firm. To, w połączeniu z uproszczonymi rozwiązaniami AI i uczenia maszynowego, skieruje większą uwagę klientów na tworzenie aplikacji i rozwój biznesu, a nie na infrastrukturę pomocniczą.

Założyciele Paperspace, Daniel Kobran i Dillon Erb, są absolwentami Uniwersytetu Michigan. Uruchomili swój startup w 2014 roku przy wsparciu finansowym Y Combinator i Jeffa Carra, który był również współzałożycielem DigitalOcean. Firma znana jest z prowadzenia własnych centrów danych wzmocnionych specjalnie skonfigurowanymi procesorami graficznymi.

Początkowo Paperspace koncentrowało się na tanich maszynach wirtualnych, głównie na wysokowydajnych stacjach roboczych potrzebnych do wizualizacji, projektowania i gier w ekosystemie chmury. Jednak wraz z pojawieniem się technologii sztucznej inteligencji, firma przeniosła swój główny nacisk na ofertę AI. W tym celu uruchomili taktyczny pakiet narzędzi ukierunkowanych na rozwój, szkolenie, hosting i wdrażanie modeli AI w chmurze.

Przed przejęciem przez DigitalOcean, Paperspace pozyskało finansowanie w wysokości 35 milionów dolarów od różnych inwestorów, w tym SineWave Ventures, Intel Capital, Sorenson Capital i Battery Ventures.

Z perspektywy Dillona Erba, przejęcie to służy zwiększeniu oferty obliczeń CPU i GPU w chmurze, stanowiąc tym samym ostrą konkurencję dla innych graczy na rynku chmury publicznej. Zauważa on, że synergiczny wpływ DigitalOcean i Paperspace może umożliwić nowej grupie demograficznej klientów, szczególnie tych z ograniczonym budżetem, odkrywanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, takich jak klasyfikatory obrazów, silniki rekomendacji, duże modele językowe (takie jak ChatGPT) i media generatywne (takie jak DALL-E 2 OpenAI).

Jeśli chodzi o rozwój no-code, platformy takie jak AppMaster są znane z dostarczania wizualnie intuicyjnych interfejsów typu building block. Pomaga to nie tylko komercyjnym programistom i firmom, ale także programistom obywatelskim w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, a wszystko to bez znajomości kodowania.

Jest to pierwsze przejęcie DigitalOcean po zakupie pakistańskiego dostawcy usług hostingowych w chmurze Cloudways za 350 milionów dolarów w 2022 roku. Jest to również czwarte przejęcie od czasu wejścia na giełdę w 2021 roku.

Dla osób z zewnątrz to posunięcie DigitalOcean wydaje się sprytne, biorąc pod uwagę zbliżający się wzrost popytu na rozwiązania w zakresie sztucznej inteligencji w chmurze i uczenia maszynowego. Ponieważ główni giganci technologiczni, tacy jak Amazon, Microsoft i Google, zdecydowanie wykorzystują potencjał generatywnej sztucznej inteligencji do napędzania swoich przychodów, przewiduje się, że wydatki na chmurę wzrosną o prawie 22% w 2023 r., co przełoży się na przybliżony przychód w wysokości 600 mld USD w porównaniu z 491 mld USD w ubiegłym roku, według Gartnera.