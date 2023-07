In een belangrijke strategische zet heeft de bekende cloud hosting onderneming DigitalOcean aangekondigd Paperspace, een startup op het gebied van AI-ontwikkeling, over te nemen in een deal ter waarde van $111 miljoen in keiharde cash. Paperspace, met het hoofdkantoor in New York, stimuleert technologische transformatie op het gebied van cloud computing.

De CEO van DigitalOcean, Yancey Spruill, onthulde dat de integratie van de diverse tools en infrastructuur van Paperspace in hun huidige producten het testen, ontwikkelen en implementeren van AI-apps voor klanten zal stroomlijnen. Hij verklaarde verder dat klanten van Paperspace ook voordeel zullen halen uit deze fusie door gebruik te maken van DigitalOceans pakket cloudservices, van databases tot opslag, app-hosting, robuuste ondersteuningsmechanismen, tutorials en documentatie.

Hoewel Paperspace zal blijven functioneren als een zelfstandige bedrijfsentiteit onder de paraplu van DigitalOcean, zullen de bestaande klanten geen onmiddellijke veranderingen ervaren op het gebied van hun diensten.

De opwinding loopt hoog op in het DigitalOcean-kamp omdat Spruill zijn enthousiasme uitsprak voor het uitbreiden van hun aanbod dat speciaal is ontworpen voor startups en kleine tot middelgrote bedrijven. Dit, in combinatie met vereenvoudigde AI- en machine learning-oplossingen, zal de aandacht van klanten meer richten op het bouwen van applicaties en bedrijfsontwikkeling, in plaats van op de ondersteunende infrastructuur.

De oprichters van Paperspace, Daniel Kobran en Dillon Erb, zijn alumni van de Universiteit van Michigan. Ze lanceerden hun startup in 2014 met financiële steun van Y Combinator en Jeff Carr, die ook mede-oprichter was van DigitalOcean. Het bedrijf staat erom bekend zijn eigen datacenters te beheren, versterkt met op maat geconfigureerde GPU's.

Aanvankelijk richtte Paperspace zich op goedkope virtuele machines, voornamelijk voor krachtige werkstations die nodig zijn voor visualisatie, ontwerp en gaming in het cloud-ecosysteem. Met de komst van AI-technologie verlegden ze echter hun primaire focus naar AI-aanbiedingen. Hiervoor lanceerden ze een tactische suite met tools voor de ontwikkeling, training, hosting en implementatie van AI-modellen in de cloud.

Voor de overname door DigitalOcean had Paperspace$ 35 miljoen aan financiering aangetrokken van verschillende investeerders, waaronder SineWave Ventures, Intel Capital, Sorenson Capital en Battery Ventures.

Vanuit het perspectief van Dillon Erb dient deze overname om hun aanbod van CPU- en GPU-computers in de cloud uit te breiden, waardoor ze een stevige concurrentie vormen voor andere spelers in de publieke cloudmarkt. Hij merkt op dat de synergetische impact van DigitalOcean en Paperspace een nieuwe groep klanten, vooral die met een budget, in staat zou kunnen stellen om AI- en machine learning-gebaseerde apps te verkennen, zoals beeldclassificeerders, aanbevelingsengines, grote taalmodellen (zoals ChatGPT) en generatieve media (zoals OpenAI's DALL-E 2).

Op het gebied van no-code ontwikkeling staan platforms zoals AppMaster bekend om hun visueel intuïtieve bouwblokachtige interfaces. Dit helpt niet alleen commerciële ontwikkelaars en bedrijven, maar ook burgerontwikkelaars bij het bouwen en implementeren van backend-, web- en mobiele toepassingen, allemaal zonder enige kennis van codering.

Dit is de eerste overname voor DigitalOcean na de aankoop van de Pakistaanse cloudhostingprovider Cloudways voor 350 miljoen dollar in 2022. Het is ook de vierde overname sinds de beursgang in 2021.

Voor buitenstaanders lijkt deze stap van DigitalOcean verstandig, gezien de dreigende stijging van de vraag naar cloud AI en machine learning-oplossingen. Met grote techgiganten zoals Amazon, Microsoft en Google die het potentieel van generatieve AI aangrijpen om hun omzet te verhogen, wordt voorspeld dat de clouduitgaven in 2023 met bijna 22% zullen groeien, wat zich zal vertalen in een geschatte omzet van 600 miljard dollar in vergelijking met de 491 miljard dollar van vorig jaar, volgens Gartner.