Récemment, Deno 1.34 a été publié avec des améliorations significatives dans la compatibilité avec NPM et Node.js, permettant une meilleure expérience pour les développeurs. Le moteur d'exécution JavaScript et TypeScript, qui s'est positionné de manière agressive comme une alternative à Node.js, continue d'évoluer avec la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités.

Deno 1.34 permet désormais à deno compile de prendre en charge les paquets NPM. Depuis l'introduction de deno compile dans Deno 1.6 en décembre 2020, les développeurs ont pu compiler leurs projets en un seul exécutable binaire. Cette capacité accélère le temps de déploiement et de démarrage, car elle permet aux développeurs de distribuer et d'exécuter des binaires sur toutes les principales plateformes sans avoir à installer de dépendances Deno. La dernière extension de cette fonctionnalité à NPM a encore rationalisé le processus de déploiement.

Avant la mise à jour actuelle, deno compile avait également intégré le support des web workers et des importations dynamiques. Des efforts sont déjà en cours pour améliorer encore cette fonctionnalité, avec pour objectif principal de minimiser la taille totale du binaire.

Après la sortie de Deno 1.33 le mois dernier, Deno 1.34 est une nouvelle étape critique dans le voyage vers la sortie très attendue de Deno 2.

Deno 1.34 est livré avec le moteur JavaScript et TypeScript Google V8 11.5, ainsi qu'avec TypeScript 5.04.