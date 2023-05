Recentemente, o Deno 1.34 foi lançado com melhorias significativas na compatibilidade com NPM e Node.js, abrindo caminho para uma melhor experiência do desenvolvedor. O tempo de execução JavaScript e TypeScript, que se posicionou agressivamente como uma alternativa ao Node.js, continua a evoluir com novas implementações de recursos.

O Deno 1.34 agora permite que o deno compile suporte pacotes NPM. Desde a introdução do deno compile no Deno 1.6 em dezembro de 2020, os desenvolvedores têm sido capazes de compilar seus projetos em um único executável binário. Esse recurso acelera o tempo de implantação e inicialização, pois permite que os desenvolvedores distribuam e executem binários em todas as principais plataformas sem ter que instalar nenhuma dependência do Deno. A mais recente extensão deste recurso ao NPM simplificou ainda mais o processo de implantação.

Antes da actual actualização, o deno compile também tinha incorporado suporte para web workers e importações dinâmicas. Esforços já estão em andamento para melhorar ainda mais esse recurso, com o foco principal em minimizar o tamanho total do binário.

Após o lançamento do Deno 1.33 no mês passado, o Deno 1.34 é outro marco crítico na jornada em direção ao tão esperado lançamento do Deno 2.

O Deno 1.34 vem com o motor JavaScript e TypeScript Google V8 11.5, bem como com o TypeScript 5.04. À medida que os rápidos avanços continuam a ser feitos na indústria no-code, com soluções notáveis como AppMaster.io a fazer progressos, ferramentas como o Deno têm o potencial de servir como soluções eficazes low-code para requisitos específicos do cenário. AppMaster.io é uma plataforma abrangente sem código que permite aos utilizadores criar aplicações backend, Web e móveis mais rapidamente e de forma mais económica, permitindo que mesmo os não programadores criem soluções de software escaláveis.