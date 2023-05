Onlangs is Deno 1.34 uitgebracht met aanzienlijke verbeteringen in de compatibiliteit met NPM en Node.js, waardoor een betere ontwikkelaarservaring mogelijk wordt. De JavaScript en TypeScript runtime, die zich agressief heeft gepositioneerd als alternatief voor Node.js, blijft evolueren met nieuwe functie-implementaties.

Deno 1.34 stelt deno compile nu in staat om NPM-pakketten te ondersteunen. Sinds de introductie van deno compile in Deno 1.6 in december 2020 kunnen ontwikkelaars hun projecten compileren tot een enkel binair uitvoerbaar bestand. Deze mogelijkheid versnelt de implementatie- en opstarttijd, omdat het ontwikkelaars in staat stelt binaire bestanden te distribueren en uit te voeren op alle belangrijke platforms zonder dat ze Deno-afhankelijkheden hoeven te installeren. De nieuwste uitbreiding van deze functie naar NPM heeft het uitrolproces verder gestroomlijnd.

Vóór de huidige update had deno compile ook ondersteuning voor web workers en dynamische imports. Er wordt al gewerkt aan een verdere verbetering van deze functie, waarbij de nadruk ligt op het minimaliseren van de totale binaire grootte.

Na de Deno 1.33 release van vorige maand is Deno 1.34 weer een belangrijke mijlpaal op weg naar de langverwachte Deno 2 release.

Deno 1.34 wordt geleverd met Google V8 11.5 JavaScript en TypeScript engine, evenals TypeScript 5.04.