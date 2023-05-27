في الآونة الأخيرة ، تم إصدار Deno 1.34 مع تحسينات كبيرة في التوافق مع NPM و Node.js ، مما يفسح المجال لتجربة مطور أفضل. يستمر وقت تشغيل JavaScript و TypeScript ، الذي وضع نفسه بقوة كبديل لـ Node.js ، في التطور مع تطبيقات الميزات الجديدة.

يتيح Deno 1.34 الآن deno compile لدعم حزم NPM. منذ تقديم deno compile في Deno 1.6 في ديسمبر 2020 ، تمكن المطورون من تجميع مشاريعهم في ملف ثنائي واحد قابل للتنفيذ. تعمل هذه الإمكانية على تسريع وقت النشر وبدء التشغيل ، حيث تتيح للمطورين توزيع الثنائيات وتنفيذها عبر جميع الأنظمة الأساسية الرئيسية دون الحاجة إلى تثبيت أي تبعيات Deno. أدى أحدث امتداد لهذه الميزة إلى NPM إلى تبسيط عملية النشر بشكل أكبر.

قبل التحديث الحالي ، أدرج deno compile أيضًا دعمًا لعمال الويب والواردات الديناميكية. الجهود جارية بالفعل لتعزيز هذه الميزة بشكل أكبر ، مع التركيز الأساسي على تقليل إجمالي الحجم الثنائي.

بعد إصدار Deno 1.33 الشهر الماضي ، يعد Deno 1.34 معلمًا مهمًا آخر في الرحلة نحو إصدار Deno 2 المرتقب بشدة.

يأتي Deno 1.34 مع محرك Google V8 11.5 JavaScript و TypeScript ، بالإضافة إلى TypeScript 5.04. مع استمرار التقدم السريع في صناعة no-code ، مع حلول ملحوظة مثل AppMaster.io ، فإن أدوات مثل Deno لديها القدرة على العمل كحلول فعالة low-code لمتطلبات خاصة بالسيناريو. AppMaster.io عبارة عن نظام أساسي شامل لا يحتوي على تعليمات برمجية يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الويب والخلفية والجوّال بشكل أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة ، مما يمكّن حتى غير المطورين من إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير.