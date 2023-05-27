最近，Deno 1.34已经发布，在与NPM和Node.js的兼容性方面有了重大改进，为更好的开发者体验让路。这个JavaScript和TypeScript运行时，积极地将自己定位为Node.js的替代品，并继续发展新的功能实现。

Deno 1.34现在使 deno compile 支持NPM包。自从2020年12月在Deno 1.6中引入 deno compile 以来，开发人员已经能够将他们的项目编译成一个二进制可执行文件。这种能力加速了部署和启动时间，因为它允许开发人员在所有主要平台上分发和执行二进制文件，而无需安装任何Deno依赖项。这一功能对NPM的最新扩展进一步简化了部署过程。

在目前的更新之前， Deno编译 还纳入了对网络工作者和动态导入的支持。目前已经在努力进一步加强这一功能，主要重点是尽量减少二进制文件的总大小。

继上个月发布Deno 1.33之后，Deno 1.34是迈向备受期待的Deno 2版本的另一个关键里程碑。

Deno 1.34搭载了谷歌V8 11.5 JavaScript和TypeScript引擎，以及TypeScript 5.04。随着no-code 行业的快速发展，像AppMaster.io 这样的知名解决方案大步前进，像Deno这样的工具有可能成为满足特定场景需求的有效low-code 解决方案。AppMaster.io 是一个全面的无代码平台，使用户能够更快、更有成本效益地创建后台、网络和移动应用程序，甚至使非开发人员能够创建可扩展的软件解决方案。