Недавно была выпущена версия Deno 1.34 со значительными улучшениями совместимости с NPM и Node.js, что позволило улучшить работу разработчиков. Среда выполнения JavaScript и TypeScript, которая агрессивно позиционируется как альтернатива Node.js, продолжает развиваться с внедрением новых функций.

Deno 1.34 теперь позволяет deno compile поддерживать пакеты NPM. С момента внедрения deno compile в Deno 1.6 в декабре 2020 года разработчики получили возможность компилировать свои проекты в единый двоичный исполняемый файл. Эта возможность ускоряет время развертывания и запуска, поскольку позволяет разработчикам распространять и исполнять двоичные файлы на всех основных платформах без необходимости устанавливать какие-либо зависимости Deno. Последнее расширение этой функции до NPM еще больше упростило процесс развертывания.

До текущего обновления deno compile также включала поддержку веб-рабочих и динамического импорта. Уже ведутся работы по дальнейшему улучшению этой функции, при этом основное внимание уделяется минимизации общего размера бинарных файлов.

Вслед за выпуском Deno 1.33 в прошлом месяце, Deno 1.34 является еще одной важной вехой на пути к долгожданному релизу Deno 2.

Deno 1.34 поставляется с движком Google V8 11.5 JavaScript и TypeScript, а также TypeScript 5.04. Поскольку в индустрии no-code продолжается стремительный прогресс, а такие известные решения, как AppMaster.io, делают успехи, такие инструменты, как Deno, могут стать эффективными low-code решениями для конкретных сценариев. AppMaster.io - это комплексная no-code платформа, которая позволяет пользователям быстрее и экономичнее создавать внутренние, веб- и мобильные приложения, давая возможность даже не разработчикам создавать масштабируемые программные решения.