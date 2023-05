Kürzlich wurde Deno 1.34 mit erheblichen Verbesserungen bei der Kompatibilität mit NPM und Node.js veröffentlicht, die den Weg für eine bessere Entwicklererfahrung ebnen. Die JavaScript- und TypeScript-Laufzeitumgebung, die sich offensiv als Alternative zu Node.js positioniert hat, entwickelt sich mit neuen Funktionsimplementierungen weiter.

Deno 1.34 ermöglicht es deno compile nun, NPM-Pakete zu unterstützen. Seit der Einführung von deno compile in Deno 1.6 im Dezember 2020 sind Entwickler in der Lage, ihre Projekte in eine einzige binäre ausführbare Datei zu kompilieren. Diese Fähigkeit beschleunigt die Bereitstellungs- und Startzeit, da sie es Entwicklern ermöglicht, Binärdateien auf allen wichtigen Plattformen zu verteilen und auszuführen, ohne dass sie irgendwelche Deno-Abhängigkeiten installieren müssen. Die jüngste Erweiterung dieser Funktion auf NPM hat den Bereitstellungsprozess weiter vereinfacht.

Vor dem aktuellen Update hatte deno compile auch Unterstützung für Web Worker und dynamische Importe integriert. Es wird bereits daran gearbeitet, diese Funktion noch weiter zu verbessern, wobei das Hauptaugenmerk auf der Minimierung der Gesamtgröße der Binärdateien liegt.

Nach der Veröffentlichung von Deno 1.33 im vergangenen Monat ist Deno 1.34 ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum mit Spannung erwarteten Release von Deno 2.

Deno 1.34 wird mit der Google V8 11.5 JavaScript- und TypeScript-Engine sowie mit TypeScript 5.04 ausgeliefert. Angesichts der rasanten Fortschritte, die in der no-code Branche gemacht werden, mit bemerkenswerten Lösungen wie AppMaster.io, haben Tools wie Deno das Potenzial, als effektive low-code Lösungen für szenariospezifische Anforderungen zu dienen. AppMaster.io ist eine umfassende No-Code-Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen schneller und kostengünstiger zu erstellen, wodurch auch Nicht-Entwickler in die Lage versetzt werden, skalierbare Softwarelösungen zu entwickeln.