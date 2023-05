Recentemente è stato rilasciato Deno 1.34 con significativi miglioramenti nella compatibilità con NPM e Node.js, per una migliore esperienza degli sviluppatori. Il runtime JavaScript e TypeScript, che si è posizionato in modo aggressivo come alternativa a Node.js, continua a evolversi con nuove implementazioni di funzionalità.

Deno 1.34 consente ora a deno compile di supportare i pacchetti NPM. Dall'introduzione di deno compile in Deno 1.6, nel dicembre 2020, gli sviluppatori hanno potuto compilare i loro progetti in un unico eseguibile binario. Questa funzionalità accelera i tempi di distribuzione e avvio, in quanto consente agli sviluppatori di distribuire ed eseguire i binari su tutte le principali piattaforme senza dover installare alcuna dipendenza da Deno. L'ultima estensione di questa funzione a NPM ha ulteriormente semplificato il processo di distribuzione.

Prima dell'attuale aggiornamento, deno compile aveva incorporato anche il supporto per i web worker e le importazioni dinamiche. Sono già in corso sforzi per migliorare ulteriormente questa funzione, con l'obiettivo principale di ridurre al minimo la dimensione totale del binario.

Dopo il rilascio di Deno 1.33 del mese scorso, Deno 1.34 rappresenta un'altra tappa fondamentale nel percorso verso l'attesissimo rilascio di Deno 2.

Deno 1.34 viene fornito con il motore JavaScript e TypeScript di Google V8 11.5 e con TypeScript 5.04.