Niedawno wydano Deno 1.34 ze znacznymi ulepszeniami w zakresie kompatybilności z NPM i Node.js, co zapewnia lepsze wrażenia programistyczne. Środowisko wykonawcze JavaScript i TypeScript, które agresywnie pozycjonuje się jako alternatywa dla Node.js, nadal ewoluuje dzięki nowym implementacjom funkcji.

Deno 1.34 umożliwia teraz deno compile do obsługi pakietów NPM. Od czasu wprowadzenia deno compile w Deno 1.6 w grudniu 2020 r. deweloperzy mogli kompilować swoje projekty do pojedynczego binarnego pliku wykonywalnego. Możliwość ta przyspiesza czas wdrażania i uruchamiania, ponieważ pozwala programistom na dystrybucję i uruchamianie plików binarnych na wszystkich głównych platformach bez konieczności instalowania jakichkolwiek zależności Deno. Najnowsze rozszerzenie tej funkcji do NPM jeszcze bardziej usprawniło proces wdrażania.

Przed obecną aktualizacją, deno compile zawierało również wsparcie dla web workers i dynamicznych importów. Trwają już prace nad jeszcze większym ulepszeniem tej funkcji, z głównym naciskiem na zminimalizowanie całkowitego rozmiaru pliku binarnego.

Po wydaniu Deno 1.33 w zeszłym miesiącu, Deno 1.34 jest kolejnym kamieniem milowym w drodze do bardzo oczekiwanego wydania Deno 2.

Deno 1.34 jest dostarczane z silnikiem Google V8 11.5 JavaScript i TypeScript, a także TypeScript 5.04.