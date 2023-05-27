Son zamanlarda, NPM ve Node.js ile uyumlulukta önemli iyileştirmelerle birlikte piyasaya sürülen Deno 1.34, daha iyi bir geliştirici deneyiminin yolunu açıyor. Kendisini Node.js'ye alternatif olarak agresif bir şekilde konumlandıran JavaScript ve TypeScript çalışma zamanı, yeni özellik uygulamalarıyla gelişmeye devam ediyor.

Deno 1.34 artık NPM paketlerini desteklemek için deno compile etkinleştiriyor. deno compile Aralık 2020'de Deno 1.6'da kullanıma sunulmasından bu yana, geliştiriciler projelerini yürütülebilir tek bir ikili dosyada derleyebildiler. Bu yetenek, geliştiricilerin herhangi bir Deno bağımlılığı kurmak zorunda kalmadan tüm büyük platformlarda ikili dosyaları dağıtmasına ve yürütmesine izin verdiği için devreye alma ve başlatma süresini hızlandırır. Bu özelliğin NPM'ye en son uzantısı, dağıtım sürecini daha da kolaylaştırdı.

Mevcut güncellemeden önce deno compile , web çalışanları ve dinamik içe aktarma desteğini de bünyesine katmıştı. Toplam ikili boyutu en aza indirmeye odaklanan bu özelliği daha da geliştirmek için çabalar zaten devam ediyor.

Geçen ayki Deno 1.33 sürümünün ardından, Deno 1.34, merakla beklenen Deno 2 sürümüne giden yolda bir başka kritik kilometre taşı.

Deno 1.34, Google V8 11.5 JavaScript ve TypeScript motorunun yanı sıra TypeScript 5.04 ile birlikte gelir. AppMaster.io gibi dikkate değer çözümlerle no-code sektörde hızlı ilerlemeler kaydedilmeye devam ederken, Deno gibi araçlar senaryoya özel gereksinimler için etkili low-code çözümler olarak hizmet verme potansiyeline sahiptir. AppMaster.io, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamaları daha hızlı ve daha uygun maliyetli bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan, geliştirici olmayanların bile ölçeklenebilir yazılım çözümleri oluşturmasını sağlayan kapsamlı bir kodsuz platformdur.