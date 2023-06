Databricks a révélé de nouveaux partenariats avec Cloudflare, Dell, Oracle et Twilio grâce à sa fonction innovante Delta Sharing. Cette fonction révolutionnaire permet le partage sécurisé de données en direct avec d'autres plateformes informatiques, favorisant ainsi une meilleure collaboration et un meilleur échange de données.

Par exemple, l'intégration avec Cloudflare permet un partage transparent entre Databricks et Cloudflare R2, ce dernier étant l'offre de stockage d'objets distribués de Cloudflare. Cette capacité de partage de données en direct élimine la nécessité de gérer des transferts de données complexes ou des duplications, tout en garantissant que les clients partagent toujours les ensembles de données les plus récents.

"Nous sommes au milieu d'une révolution de l'IA enracinée dans les données", a déclaré Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare. "Cloudflare R2 offre une proposition de valeur étonnante pour les entreprises qui souffrent du verrouillage des fournisseurs et garantit que les développeurs conservent le pouvoir de choisir où déplacer et utiliser leurs données. La combinaison de l'énorme réseau mondial de Cloudflare et du stockage sans effraction, avec les puissantes capacités de partage et de traitement de Databricks, donnera à nos clients communs les capacités de partage de données les plus rapides, les plus sûres et les plus abordables à travers le monde".

Delta Sharing permet aux clients de partager directement des données, des modèles d'IA et des carnets de notes avec des entreprises prenant en charge la fonctionnalité, sans encourir de frais exorbitants ni dupliquer leurs données. En outre, la gestion des autorisations avec Delta Sharing est remarquablement simple.

Databricks souligne que l'absence d'une norme ouverte pour le partage des données a entravé la mise en place d'un échange de données sécurisé universel. Auparavant, les clients devaient répliquer leurs données sur plusieurs plateformes, nuages et régions pour les partager. Cependant, l'introduction du Delta Sharing a changé la donne, en permettant l'échange de données avec n'importe quelle entreprise supportant le protocole.

"En l'absence d'une norme ouverte pour l'échange sécurisé de données entre les organisations, les entreprises trouvent qu'il est très long de collaborer, ce qui nécessite l'exportation, la réplication et la maintenance des données sur de nombreuses plates-formes logicielles", a déclaré Matei Zaharia, cofondateur et directeur technique de Databricks. "Delta Sharing offre le premier protocole ouvert pour le partage de données entre diverses plateformes informatiques, nuages et régions. Les annonces d'aujourd'hui montrent l'immense demande dans le secteur, avec de nombreux fournisseurs de technologie majeurs qui rejoignent l'écosystème. Nous sommes enthousiastes à l'idée de faire progresser l'échange ouvert et d'aider tous nos clients à collaborer plus facilement."

