Databricks通过其创新的Delta Sharing功能，披露了与Cloudflare、戴尔、甲骨文和Twilio的新伙伴关系。这一开创性的功能允许与其他计算平台安全共享实时数据，促进增强协作和数据交换。

举例来说，与Cloudflare的整合允许Databricks和Cloudflare R2之间的无缝共享，后者是Cloudflare的分布式对象存储产品。这种实时数据共享能力消除了管理复杂数据传输或复制的需要，同时确保客户始终共享最新的数据集。

"我们正处于植根于数据的人工智能革命之中，"Cloudflare的联合创始人兼首席执行官Matthew Prince说。"Cloudflare R2为那些遭受供应商锁定的公司提供了一个惊人的价值主张，并确保开发人员保留选择移动和使用其数据的权力。Cloudflare的大规模全球网络和零出口存储与Databricks强大的共享和处理能力相结合，将为我们的联合客户提供全球最快、最安全、最实惠的数据共享能力。"

Delta Sharing使客户能够直接与支持该功能的公司分享数据、人工智能模型和笔记本，而不会产生高昂的费用或重复数据。此外，用Delta Sharing管理权限也非常简单。

Databricks强调，由于缺乏共享数据的开放标准，阻碍了普遍安全数据交换的建立。以前，客户不得不在多个平台、云端和地区复制他们的数据来进行共享。然而，Delta共享的引入改变了游戏规则，使其能够与任何支持该协议的公司进行数据交换。

"Databricks的联合创始人兼首席技术官Matei Zaharia说："如果没有一个跨组织的安全数据交换的开放标准，公司发现合作非常耗时，需要在许多软件平台上进行数据的输出、复制和维护。"Delta Sharing提供了第一个跨不同计算平台、云和地区共享数据的开放协议。今天的公告展示了该行业的巨大需求，多个主要技术供应商加入了该生态系统。我们对这将推动开放互换的发展，并帮助我们所有的客户更轻松地进行合作感到兴奋。"

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