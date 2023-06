Databricks heeft nieuwe samenwerkingen bekendgemaakt met Cloudflare, Dell, Oracle en Twilio via zijn innovatieve Delta Sharing functie. Deze baanbrekende functie maakt het veilig delen van live data met andere computerplatformen mogelijk, wat verbeterde samenwerking en gegevensuitwisseling bevordert.

Ter illustratie, de integratie met Cloudflare maakt naadloos delen mogelijk tussen Databricks en Cloudflare R2, waarbij de laatste Cloudflare's gedistribueerde object storage aanbod is. Deze mogelijkheid om gegevens live te delen maakt het beheer van complexe gegevensoverdrachten of duplicaties overbodig en zorgt ervoor dat klanten altijd de meest actuele gegevenssets delen.

"We zitten midden in een AI-revolutie die is geworteld in data", zegt Matthew Prince, medeoprichter en CEO van Cloudflare. "Cloudflare R2 biedt een geweldige waardepropositie voor bedrijven die last hebben van vendor lock-in en zorgt ervoor dat ontwikkelaars de macht behouden om te kiezen waar ze hun data naartoe verplaatsen en gebruiken. De combinatie van Cloudflare's enorme wereldwijde netwerk en zero-egress storage, samen met Databricks' krachtige mogelijkheden voor het delen en verwerken van gegevens, geeft onze gezamenlijke klanten de snelste, veiligste en meest betaalbare mogelijkheden voor het delen van gegevens over de hele wereld."

Delta Sharing stelt klanten in staat om data, AI-modellen en notebooks direct te delen met bedrijven die deze functie ondersteunen, zonder exorbitante kosten of duplicatie van hun data. Daarnaast is het beheren van rechten met Delta Sharing opmerkelijk eenvoudig.

Databricks benadrukt dat het ontbreken van een open standaard voor het delen van gegevens de oprichting van een universele veilige gegevensuitwisseling heeft belemmerd. Voorheen moesten klanten hun data repliceren over meerdere platformen, clouds en regio's om het te kunnen delen. De introductie van Delta Sharing heeft het spel echter veranderd en maakt gegevensuitwisseling mogelijk met elk bedrijf dat het protocol ondersteunt.

"Zonder een open standaard voor veilige gegevensuitwisseling tussen organisaties, vinden bedrijven het zeer tijdrovend om samen te werken, omdat ze gegevens moeten exporteren, repliceren en onderhouden op verschillende softwareplatforms", zegt Matei Zaharia, medeoprichter en CTO bij Databricks. "Delta Sharing levert het eerste open protocol voor het delen van data over verschillende computerplatformen, clouds en regio's. De aankondigingen van vandaag laten de immense vraag in de industrie zien, met meerdere grote technologieleveranciers die zich aansluiten bij het ecosysteem. We zijn enthousiast over de manier waarop dit open uitwisseling vooruit zal stuwen en al onze klanten zal helpen om moeitelozer samen te werken."

