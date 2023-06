Databricks ha rivelato nuove partnership con Cloudflare, Dell, Oracle e Twilio grazie all'innovativa funzione Delta Sharing. Questa innovativa funzione consente la condivisione sicura di dati live con altre piattaforme informatiche, favorendo una maggiore collaborazione e lo scambio di dati.

Per esempio, l'integrazione con Cloudflare consente la condivisione senza soluzione di continuità tra Databricks e Cloudflare R2, che è l'offerta di storage a oggetti distribuito di Cloudflare. Questa funzionalità di condivisione dei dati in tempo reale elimina la necessità di gestire complessi trasferimenti o duplicazioni di dati, garantendo ai clienti di condividere sempre i set di dati più aggiornati.

"Siamo nel bel mezzo di una rivoluzione dell'intelligenza artificiale che affonda le sue radici nei dati", ha dichiarato Matthew Prince, co-fondatore e CEO di Cloudflare. Cloudflare R2 offre un'incredibile proposta di valore per le aziende che soffrono di vendor lock-in e garantisce agli sviluppatori il potere di scegliere dove spostare e utilizzare i propri dati". La combinazione dell'enorme rete globale e dello storage zero-egress di Cloudflare, insieme alle potenti capacità di condivisione ed elaborazione di Databricks, offrirà ai nostri clienti congiunti le funzionalità di condivisione dei dati più veloci, sicure e convenienti in tutto il mondo".

Delta Sharing consente ai clienti di condividere direttamente i dati, i modelli di intelligenza artificiale e i notebook con le aziende che supportano la funzione, senza dover sostenere costi esorbitanti o duplicare i propri dati. Inoltre, la gestione delle autorizzazioni con Delta Sharing è estremamente semplice.

Databricks sottolinea che l'assenza di uno standard aperto per la condivisione dei dati ha ostacolato la creazione di uno scambio di dati sicuro e universale. In precedenza, i clienti dovevano replicare i propri dati su più piattaforme, cloud e regioni per poterli condividere. Tuttavia, l'introduzione di Delta Sharing ha cambiato le carte in tavola, consentendo lo scambio di dati con qualsiasi azienda che supporti il protocollo.

"Senza uno standard aperto per lo scambio sicuro di dati tra le organizzazioni, le aziende trovano molto dispendioso collaborare, richiedendo l'esportazione, la replica e la manutenzione dei dati su numerose piattaforme software", ha dichiarato Matei Zaharia, co-fondatore e CTO di Databricks. Delta Sharing offre il primo protocollo aperto per la condivisione dei dati tra piattaforme informatiche, cloud e regioni diverse". Gli annunci di oggi dimostrano l'immensa domanda del settore, con l'adesione all'ecosistema di molti importanti fornitori di tecnologia. Siamo entusiasti di come questo spingerà in avanti l'interscambio aperto e aiuterà tutti i nostri clienti a collaborare in modo più semplice".

