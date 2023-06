Databricks ujawnił nowe partnerstwa z Cloudflare, Dell, Oracle i Twilio dzięki innowacyjnej funkcji Delta Sharing. Ta przełomowa funkcja umożliwia bezpieczne udostępnianie danych na żywo innym platformom obliczeniowym, wspierając lepszą współpracę i wymianę danych.

Aby to zilustrować, integracja z Cloudflare pozwala na płynne udostępnianie danych między Databricks i Cloudflare R2, który jest rozproszoną ofertą obiektowej pamięci masowej Cloudflare. Ta funkcja udostępniania danych na żywo eliminuje potrzebę zarządzania złożonymi transferami danych lub duplikatami, zapewniając jednocześnie klientom zawsze udostępnianie najbardziej aktualnych zestawów danych.

"Jesteśmy w trakcie rewolucji AI zakorzenionej w danych" - powiedział Matthew Prince, współzałożyciel i dyrektor generalny Cloudflare. "Cloudflare R2 zapewnia niesamowitą propozycję wartości dla firm, które cierpią z powodu uzależnienia od dostawcy i zapewnia programistom możliwość wyboru miejsca przenoszenia i wykorzystywania ich danych. Połączenie ogromnej globalnej sieci Cloudflare i pamięci masowej zero-egress, wraz z potężnymi możliwościami udostępniania i przetwarzania Databricks, zapewni naszym wspólnym klientom najszybsze, najbezpieczniejsze i najbardziej przystępne cenowo możliwości udostępniania danych na całym świecie".

Delta Sharing umożliwia klientom bezpośrednie udostępnianie danych, modeli AI i notebooków firmom obsługującym tę funkcję, bez ponoszenia wygórowanych opłat lub powielania danych. Ponadto zarządzanie uprawnieniami za pomocą Delta Sharing jest niezwykle proste.

Databricks podkreśla, że brak otwartego standardu udostępniania danych utrudniał ustanowienie uniwersalnej bezpiecznej wymiany danych. Wcześniej klienci musieli replikować swoje dane na wielu platformach, chmurach i regionach, aby je udostępniać. Jednak wprowadzenie Delta Sharing zmieniło zasady gry, umożliwiając wymianę danych z dowolną firmą obsługującą ten protokół.

"Bez otwartego standardu bezpiecznej wymiany danych między organizacjami, firmy uważają, że współpraca jest bardzo czasochłonna, wymagając eksportu, replikacji i konserwacji danych na wielu platformach oprogramowania" - stwierdził Matei Zaharia, współzałożyciel i CTO w Databricks. "Delta Sharing zapewnia pierwszy otwarty protokół do udostępniania danych na różnych platformach obliczeniowych, chmurach i regionach. Dzisiejsze ogłoszenia pokazują ogromne zapotrzebowanie w branży, a do ekosystemu dołącza wielu głównych dostawców technologii. Jesteśmy podekscytowani tym, jak to popchnie otwartą wymianę do przodu i pomoże wszystkim naszym klientom współpracować bez wysiłku".

