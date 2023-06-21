Databricks, yenilikçi Delta Sharing özelliği aracılığıyla Cloudflare, Dell, Oracle ve Twilio ile yeni ortaklıklarını ortaya çıkardı. Bu çığır açan özellik, canlı verilerin diğer bilgi işlem platformlarıyla güvenli bir şekilde paylaşılmasına olanak vererek gelişmiş işbirliğini ve veri alışverişini teşvik eder.

Örnek olarak, Cloudflare ile entegrasyon, Databricks ve Cloudflare R2 arasında sorunsuz paylaşıma izin verir; ikincisi Cloudflare'nin dağıtılmış nesne depolama teklifidir. Bu canlı veri paylaşım özelliği, müşterilerin her zaman en güncel veri kümelerini paylaşmasını sağlarken, karmaşık veri aktarımlarını veya tekrarlarını yönetme ihtiyacını ortadan kaldırır.

Cloudflare'nin kurucu ortağı ve CEO'su Matthew Prince , "Verilere dayanan bir AI devriminin ortasındayız" dedi. "Cloudflare R2, satıcı bağlılığından muzdarip şirketler için inanılmaz bir değer teklifi sunuyor ve geliştiricilerin verilerini nereye taşıyacaklarını ve kullanacaklarını seçme gücünü ellerinde tutmalarını sağlıyor. Cloudflare'nin muazzam küresel ağı ve sıfır çıkışlı depolamanın yanı sıra Databricks'in güçlü paylaşım ve işleme yeteneklerinin birleşimi, ortak müşterilerimize dünya çapında en hızlı, en güvenli ve en uygun fiyatlı veri paylaşım yeteneklerini sağlayacak."

Delta Sharing, müşterilerin fahiş ücretler ödemeden veya verilerini çoğaltmadan verileri, yapay zeka modellerini ve not defterlerini özelliği destekleyen şirketlerle doğrudan paylaşmasına olanak tanır. Ek olarak, Delta Sharing ile izinleri yönetmek son derece basittir.

Databricks, veri paylaşımı için açık bir standardın olmamasının, evrensel bir güvenli veri alışverişinin kurulmasını engellediğini vurgulamaktadır. Önceden, müşterilerin paylaşmak için verilerini birden çok platformda, bulutta ve bölgede çoğaltması gerekiyordu. Ancak, Delta Sharing'in tanıtılması oyunu değiştirdi ve protokolü destekleyen herhangi bir şirketle veri alışverişine olanak sağladı.

Databricks'in kurucu ortağı ve CTO'su Matei Zaharia, "Kuruluşlar arasında güvenli veri alışverişi için açık bir standart olmadan, şirketler çok sayıda yazılım platformunda verilerin dışa aktarılmasını, çoğaltılmasını ve bakımını gerektirecek şekilde işbirliği yapmayı oldukça zaman alıcı buluyor" dedi. “Delta Paylaşımı, çeşitli bilgi işlem platformları, bulutlar ve bölgeler arasında veri paylaşımı için ilk açık protokolü sunuyor. Bugünkü duyurular, çok sayıda büyük teknoloji satıcısının ekosisteme katılmasıyla sektördeki muazzam talebi gözler önüne seriyor. Bunun açık değişimi nasıl ileriye taşıyacağı ve tüm müşterilerimizin daha zahmetsizce işbirliği yapmasına nasıl yardımcı olacağı konusunda heyecanlıyız."

Bu ortaklıklara ek olarak, AppMaster gibi no-code platformlar, çeşitli sektörlerde uygulama ve veri yönetimini basitleştirmede hayati bir rol oynuyor. Web sitesi oluşturucular ve kodsuz uygulama oluşturucu gibi araçlarla AppMaster, işletmelerin web ve mobil uygulamaları kolaylıkla oluşturması için kullanıcı dostu bir ortam sunar.