Databricks hat neue Partnerschaften mit Cloudflare, Dell, Oracle und Twilio über seine innovative Delta Sharing-Funktion bekannt gegeben. Diese bahnbrechende Funktion ermöglicht die sichere gemeinsame Nutzung von Live-Daten mit anderen Computerplattformen und fördert so die Zusammenarbeit und den Datenaustausch.

So ermöglicht die Integration mit Cloudflare eine nahtlose gemeinsame Nutzung von Databricks und Cloudflare R2, dem verteilten Objektspeicher von Cloudflare. Durch diese Funktion zur gemeinsamen Nutzung von Live-Daten entfällt die Notwendigkeit, komplexe Datenübertragungen oder -duplizierungen zu verwalten, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die Kunden immer die aktuellsten Datensätze gemeinsam nutzen.

"Wir befinden uns mitten in einer KI-Revolution, die in Daten wurzelt", sagt Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Cloudflare R2 bietet einen erstaunlichen Mehrwert für Unternehmen, die unter der Bindung an einen bestimmten Anbieter leiden, und stellt sicher, dass Entwickler selbst entscheiden können, wohin sie ihre Daten verschieben und nutzen. Die Kombination von Cloudflare's massivem globalen Netzwerk und Zero-Egress-Storage, zusammen mit Databricks' starken Sharing- und Processing-Fähigkeiten, wird unseren gemeinsamen Kunden die schnellsten, sichersten und erschwinglichsten Data-Sharing-Möglichkeiten auf der ganzen Welt bieten."

Delta Sharing ermöglicht es Kunden, Daten, KI-Modelle und Notebooks direkt mit Unternehmen zu teilen, die diese Funktion unterstützen, ohne dass exorbitante Gebühren anfallen oder ihre Daten dupliziert werden müssen. Darüber hinaus ist die Verwaltung von Berechtigungen mit Delta Sharing bemerkenswert einfach.

Databricks betont, dass das Fehlen eines offenen Standards für die gemeinsame Nutzung von Daten die Einrichtung eines universellen, sicheren Datenaustauschs behindert hat. Bisher mussten Kunden ihre Daten über mehrere Plattformen, Clouds und Regionen hinweg replizieren, um sie gemeinsam zu nutzen. Die Einführung von Delta Sharing hat dies jedoch geändert und ermöglicht den Datenaustausch mit jedem Unternehmen, das das Protokoll unterstützt.

"Ohne einen offenen Standard für den sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen ist die Zusammenarbeit sehr zeitaufwändig und erfordert den Export, die Replikation und die Pflege von Daten über zahlreiche Softwareplattformen hinweg", erklärt Matei Zaharia, Mitbegründer und CTO bei Databricks. "Delta Sharing liefert das erste offene Protokoll für die gemeinsame Nutzung von Daten über verschiedene Computerplattformen, Clouds und Regionen hinweg. Die heutigen Ankündigungen zeigen die immense Nachfrage in der Branche, da sich mehrere große Technologieanbieter dem Ökosystem angeschlossen haben. Wir sind begeistert, wie dies den offenen Austausch vorantreiben und allen unseren Kunden helfen wird, mühelos zusammenzuarbeiten."

