A Databricks revelou novas parcerias com a Cloudflare, a Dell, a Oracle e a Twilio através da sua inovadora funcionalidade Delta Sharing. Esta funcionalidade inovadora permite a partilha segura de dados em tempo real com outras plataformas informáticas, promovendo uma melhor colaboração e troca de dados.

Para ilustrar, a integração com a Cloudflare permite a partilha perfeita entre o Databricks e o Cloudflare R2, sendo este último a oferta de armazenamento de objectos distribuídos da Cloudflare. Esta capacidade de partilha de dados em tempo real elimina a necessidade de gerir transferências ou duplicações de dados complexas, garantindo simultaneamente que os clientes partilham sempre os conjuntos de dados mais actualizados.

"Estamos no meio de uma revolução de IA enraizada nos dados", disse Matthew Prince, cofundador e CEO da Cloudflare. "O Cloudflare R2 oferece uma proposta de valor incrível para empresas que sofrem com a dependência de fornecedores e garante que os desenvolvedores mantenham o poder de escolher onde mover e usar seus dados. A combinação da enorme rede global da Cloudflare e do armazenamento de saída zero, juntamente com as potentes capacidades de partilha e processamento da Databricks, dará aos nossos clientes conjuntos as capacidades de partilha de dados mais rápidas, mais seguras e mais acessíveis em todo o mundo."

O Delta Sharing permite que os clientes compartilhem diretamente dados, modelos de IA e notebooks com empresas que suportam o recurso, sem incorrer em taxas exorbitantes ou duplicar seus dados. Além disso, o gerenciamento de permissões com o Delta Sharing é extremamente simples.

A Databricks enfatiza que a ausência de um padrão aberto para compartilhar dados tem dificultado o estabelecimento de uma troca de dados segura e universal. Anteriormente, os clientes tinham de replicar os seus dados em várias plataformas, nuvens e regiões para os partilhar. No entanto, a introdução da Partilha Delta mudou o jogo, permitindo a troca de dados com qualquer empresa que suporte o protocolo.

"Sem um padrão aberto para a troca segura de dados entre organizações, as empresas acham que a colaboração é altamente demorada, exigindo exportação, replicação e manutenção de dados em várias plataformas de software", afirmou Matei Zaharia, cofundador e CTO da Databricks. "A Delta Sharing oferece o primeiro protocolo aberto para compartilhar dados entre diversas plataformas de computação, nuvens e regiões. Os anúncios de hoje demonstram a imensa procura no sector, com vários fornecedores de tecnologia importantes a juntarem-se ao ecossistema. Estamos entusiasmados com a forma como isto irá impulsionar o intercâmbio aberto e ajudar todos os nossos clientes a colaborar sem esforço."

