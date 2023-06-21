كشفت Databricks عن شراكات جديدة مع Cloudflare و Dell و Oracle و Twilio من خلال ميزة Delta Sharing المبتكرة. تتيح هذه الميزة الرائدة مشاركة آمنة للبيانات الحية مع منصات الحوسبة الأخرى ، وتعزيز التعاون وتبادل البيانات المحسّن.

للتوضيح ، يتيح التكامل مع Cloudflare مشاركة سلسة بين Databricks و Cloudflare R2 ، والأخير هو عرض تخزين الكائنات الموزعة من Cloudflare. تلغي إمكانية مشاركة البيانات الحية هذه الحاجة إلى إدارة عمليات نقل البيانات المعقدة أو الازدواجية مع ضمان مشاركة العملاء دائمًا لأحدث مجموعات البيانات.

قال ماثيو برنس ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Cloudflare : "نحن في خضم ثورة الذكاء الاصطناعي المتجذرة في البيانات" . "توفر Cloudflare R2 عرضًا رائعًا للقيمة للشركات التي تعاني من قيود البائعين وتضمن للمطورين الاحتفاظ بالقدرة على اختيار مكان نقل واستخدام بياناتهم. إن الجمع بين الشبكة العالمية الضخمة لـ Cloudflare والتخزين بدون مخرج ، جنبًا إلى جنب مع إمكانات Databricks القوية للمشاركة والمعالجة ، سيمنح عملائنا المشتركين قدرات مشاركة البيانات الأسرع والأكثر أمانًا والأكثر تكلفة في جميع أنحاء العالم ".

تمكن Delta Sharing العملاء من مشاركة البيانات ونماذج الذكاء الاصطناعي وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مباشرةً مع الشركات التي تدعم الميزة ، دون تكبد رسوم باهظة أو نسخ بياناتهم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن إدارة الأذونات باستخدام Delta Sharing بسيطة بشكل ملحوظ.

تؤكد Databricks على أن عدم وجود معيار مفتوح لمشاركة البيانات قد أعاق إنشاء تبادل آمن عالمي للبيانات. في السابق ، كان على العملاء نسخ بياناتهم عبر منصات وسحب ومناطق متعددة لمشاركتها. ومع ذلك ، فقد أدى إدخال Delta Sharing إلى تغيير اللعبة ، مما أتاح تبادل البيانات مع أي شركة تدعم البروتوكول.

صرح ماتي زهاريا ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Databricks ، "بدون معيار مفتوح للتبادل الآمن للبيانات عبر المؤسسات ، تجد الشركات أن التعاون يستغرق وقتًا طويلاً ، مما يتطلب تصدير البيانات وتكرارها وصيانتها عبر العديد من منصات البرامج". "تقدم Delta Sharing أول بروتوكول مفتوح لمشاركة البيانات عبر منصات الحوسبة المتنوعة والسحابات والمناطق. تُظهر إعلانات اليوم الطلب الهائل في الصناعة ، مع انضمام العديد من بائعي التكنولوجيا الرئيسيين إلى النظام البيئي. نحن متحمسون بشأن كيفية دفع هذا التبادل المفتوح إلى الأمام ومساعدة جميع عملائنا على التعاون بسهولة أكبر. "

بالإضافة إلى هذه الشراكات ، تلعب الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster دورًا حيويًا في تبسيط إدارة التطبيقات والبيانات عبر مختلف الصناعات. مع أدوات مثل منشئي مواقع الويب ومنشئ التطبيقات بدون رمز ، يوفر AppMaster بيئة سهلة الاستخدام للشركات لإنشاء تطبيقات الويب والجوال بسهولة.