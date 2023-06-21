Компания Databricks объявила о новых партнерских отношениях с Cloudflare, Dell, Oracle и Twilio благодаря своей инновационной функции Delta Sharing. Эта революционная функция обеспечивает безопасный обмен живыми данными с другими вычислительными платформами, способствуя расширению сотрудничества и обмена данными.

В качестве примера можно привести интеграцию с Cloudflare, которая обеспечивает беспрепятственный обмен данными между Databricks и Cloudflare R2, последний из которых является распределенным объектным хранилищем Cloudflare. Такая возможность обмена данными в реальном времени устраняет необходимость управления сложными передачами или дублированием данных, гарантируя клиентам постоянный обмен самыми актуальными наборами данных.

"Мы находимся в самом разгаре революции ИИ, основанной на данных", - сказал Мэтью Принс, соучредитель и генеральный директор Cloudflare. "Cloudflare R2 предоставляет потрясающее предложение для компаний, которые страдают от привязки к поставщику, и гарантирует, что разработчики сохранят право выбора, где перемещать и использовать свои данные". Сочетание огромной глобальной сети Cloudflare и хранилища с нулевым выходом, а также мощные возможности Databricks по обмену и обработке данных дадут нашим совместным клиентам самые быстрые, безопасные и доступные возможности обмена данными по всему миру".

Delta Sharing позволяет клиентам напрямую обмениваться данными, моделями ИИ и блокнотами с компаниями, поддерживающими эту функцию, не взимая непомерную плату и не дублируя свои данные. Кроме того, управление разрешениями с помощью Delta Sharing необычайно просто.

Databricks подчеркивает, что отсутствие открытого стандарта для обмена данными препятствовало созданию универсального безопасного обмена данными. Ранее клиентам приходилось реплицировать свои данные на различных платформах, в облаках и регионах для обмена ими. Однако внедрение Delta Sharing изменило ситуацию, позволив обмениваться данными с любой компанией, поддерживающей этот протокол.

"Без открытого стандарта для безопасного обмена данными между организациями компании сталкиваются с тем, что совместная работа отнимает много времени, требуя экспорта, репликации и обслуживания данных на многочисленных программных платформах", - заявил Матей Захария, соучредитель и технический директор Databricks. Delta Sharing предоставляет первый открытый протокол для обмена данными между различными вычислительными платформами, облаками и регионами". Сегодняшние анонсы демонстрируют огромный спрос в отрасли, к экосистеме присоединились многие крупные поставщики технологий. Мы рады тому, как это продвинет открытый обмен данными и поможет всем нашим клиентам сотрудничать без лишних усилий".

В дополнение к этим партнерствам, платформы no-code, такие как AppMaster, играют важную роль в упрощении управления приложениями и данными в различных отраслях. Благодаря таким инструментам, как конструкторы сайтов и no-code конструктор приложений, AppMaster предлагает предприятиям удобную среду для легкого создания веб- и мобильных приложений.