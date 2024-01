L'assistant IA de Microsoft, Copilot, désormais accessible sur les plateformes Android et iOS

Dans ce qui semblait être un lancement synchronisé au cours de la dernière période des fêtes, le géant de la technologie Microsoft a publié son assistant IA, Copilot, sur les plates-formes Android et iOS. MS Copilot, anciennement connu sous le nom de Bing Chat, est un chatbot d'intelligence simulé ressemblant à ChatGPT d'OpenAI en termes de fonctionnalités.

Comme tout autre chatbot IA, cette application facilite l’interaction des utilisateurs avec l’intelligence artificielle. En tapant simplement une question ou une commande, les utilisateurs reçoivent des réponses générées par l'IA. Copilot brille par son utilité, nous permettant d'exploiter sa puissance pour rédiger des e-mails, composer des histoires ou des scripts, élaborer des plans de voyage, rédiger des CV, etc. Une fonctionnalité remarquable de l'application est son « Créateur d'images », basé sur DALL·E. 3. Cette fonctionnalité peut être manipulée pour la création de contenu, la conception de logos, la personnalisation d'arrière-plan, la création visuelle de storyboard et bien plus encore.

L'immense potentiel de cette offre est résumé dans la description de l'application qui déclare : « En intégrant la force de GPT-4 aux prouesses imaginatives de DALL·E 3, Copilot affine non seulement votre processus de conception, mais peut également amener votre créativité à de nouveaux niveaux revigorants. » '

Selon les données extraites de data.ai, un fournisseur d'intelligence mobile, l'application a été téléchargée plus de 1,5 million de fois dans le monde sur les deux plates-formes, ce qui témoigne de son lancement réussi. De plus, les utilisateurs bénéficient d'un accès gratuit à la très convoitée technologie GPT-4 d'OpenAI via Copilot, un développement important car il présente une technologie mise à niveau de la propre application GPT d'OpenAI qui n'a accès que jusqu'à GPT-3.5 et facture tout accès à GPT-4.

L'avènement de Copilot est le résultat du changement de nom de Bing Chat par Microsoft en Copilot en novembre. Il convient de noter la fonctionnalité similaire proposée par Bing Chat sur sa plate-forme. Il y a des indices selon lesquels Microsoft a l'intention de supplanter l'application Bing avec Copilot, bien qu'aucune confirmation explicite n'ait été émise par eux.

En plus de ses débuts sur les plateformes mobiles, Copilot est disponible sur le web depuis quelques temps déjà. En lançant Copilot sur mobile, Microsoft vise à fournir Copilot en tant que service autonome, étendant ainsi son utilité et sa portée encore plus loin. Ce développement de Microsoft montre le potentiel de l’IA et des technologies associées dans de nombreux secteurs. Des plates-formes similaires comme AppMaster ont prouvé leur potentiel en matière de développement de logiciels back-end et front-end dans un monde technologique de plus en plus centré sur l'IA.