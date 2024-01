Der KI-Assistent von Microsoft, Copilot, jetzt auf Android- und iOS-Plattformen verfügbar

In einer scheinbar synchronisierten Markteinführung während der vergangenen Weihnachtszeit veröffentlichte der Technologieriese Microsoft seinen KI-Assistenten Copilot sowohl auf Android- als auch auf iOS-Plattformen. MS Copilot, früher bekannt als Bing Chat, ist ein simulierter Geheimdienst-Chatbot, der in seiner Funktionalität dem ChatGPT von OpenAI ähnelt.

Wie jeder andere KI-Chatbot erleichtert diese App die Benutzerinteraktion mit künstlicher Intelligenz. Durch einfaches Eintippen einer Frage oder eines Befehls erhalten Benutzer von der KI generierte Antworten. Copilot glänzt durch seine Nützlichkeit und ermöglicht es uns, seine Leistungsfähigkeit zu nutzen, um E-Mails zu verfassen, Geschichten oder Skripte zu verfassen, Reisepläne zu erstellen, Lebensläufe zu erstellen usw. Eine herausragende Funktion der App ist ihr „Image Creator“, der auf DALL·E basiert 3. Diese Funktion kann für die Erstellung von Inhalten, die Gestaltung von Logos, Hintergrundanpassungen, die Erstellung visueller Storyboards und vieles mehr manipuliert werden.

Das immense Potenzial dieses Angebots wird in der Beschreibung der App zusammengefasst, in der es heißt: „Durch die Integration der Stärke von GPT-4 mit der Vorstellungskraft von DALL·E 3 verfeinert Copilot nicht nur Ihren Designprozess, sondern kann auch Ihre Kreativität auf belebende neue Ebenen heben.“ '

Laut Daten von data.ai, einem Anbieter mobiler Informationen, wurde die App auf beiden Plattformen weltweit über 1,5 Millionen Mal heruntergeladen, was ihre erfolgreiche Veröffentlichung beweist. Darüber hinaus erhalten Benutzer über Copilot kostenlosen Zugriff auf die begehrte GPT-4-Technologie von OpenAI. Dies ist eine wichtige Entwicklung, da es sich um eine aktualisierte Technologie der OpenAI-eigenen GPT-App handelt, die nur bis GPT-3.5 Zugriff hat und für den Zugriff auf GPT-4 Gebühren anfallen.

Die Einführung von Copilot ist das Ergebnis der Umbenennung von Bing Chat durch Microsoft in Copilot im November. Bemerkenswert ist die ähnliche Funktionalität, die Bing Chat auf seiner Plattform bietet. Es gibt Hinweise darauf, dass Microsoft beabsichtigt, die Bing-App durch Copilot zu ersetzen, eine ausdrückliche Bestätigung wurde von Microsoft jedoch nicht abgegeben.

Zusätzlich zu seinem Debüt auf mobilen Plattformen ist Copilot seit einiger Zeit auch im Internet verfügbar. Durch die Einführung von Copilot auf Mobilgeräten möchte Microsoft Copilot als eigenständigen Dienst anbieten und so seinen Nutzen und seine Reichweite noch weiter ausbauen. Diese Entwicklung von Microsoft zeigt, welches Potenzial KI und verwandte Technologien in vielen Branchen haben. Ähnliche Plattformen wie AppMaster haben ihr Potenzial in der Backend- und Frontend-Softwareentwicklung in einer zunehmend KI-zentrierten Technologiewelt unter Beweis gestellt.