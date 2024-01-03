مساعد الذكاء الاصطناعي من Microsoft، Copilot، يمكن الوصول إليه الآن على أنظمة Android وiOS

في ما بدا وكأنه إطلاق متزامن خلال موسم العطلات الماضي، أصدرت شركة التكنولوجيا العملاقة مايكروسوفت، مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها، Copilot، على منصات Android وiOS. MS Copilot، المعروف سابقًا باسم Bing Chat، عبارة عن روبوت دردشة ذكي محاكاة يشبه ChatGPT الخاص بـ OpenAI في وظائفه.

مثل أي روبوت دردشة آخر يعمل بالذكاء الاصطناعي، يسهل هذا التطبيق تفاعل المستخدم مع الذكاء الاصطناعي. بمجرد كتابة سؤال أو أمر، يتلقى المستخدمون ردودًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يتألق برنامج Copilot في فائدته، حيث يسمح لنا بتسخير قوته لصياغة رسائل البريد الإلكتروني، وتأليف القصص أو النصوص البرمجية، وبناء خطط السفر، وصياغة السيرة الذاتية للوظائف وما إلى ذلك. ومن الميزات البارزة في التطبيق "Image Creator"، الذي يعتمد على DALL·E 3. يمكن معالجة هذه الميزة لإنشاء المحتوى وتصميم الشعار وتخصيصات الخلفية والإبداعات المرئية للوحة القصة وغير ذلك الكثير.

يتم تضمين الإمكانات الهائلة لهذا العرض في وصف التطبيق الذي ينص على أنه "من خلال دمج قوة GPT-4 مع البراعة الخيالية لـ DALL · E 3، لا يقوم Copilot بتحسين عملية التصميم الخاصة بك فحسب، بل يمكنه أيضًا نقل إبداعك إلى مستويات جديدة نشطة." '

وفقًا للبيانات المستخرجة من data.ai، مزود معلومات الهاتف المحمول، شهد التطبيق أكثر من 1.5 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم عبر كلا النظامين الأساسيين، مما يدل على نجاح إصداره. علاوة على ذلك، يحصل المستخدمون على وصول مجاني إلى تقنية GPT-4 المرغوبة من OpenAI عبر Copilot، وهو تطور مهم لأنه يقدم تقنية مطورة من تطبيق GPT الخاص بـ OpenAI والذي يمكنه الوصول فقط حتى GPT-3.5 ويتقاضى رسومًا مقابل أي وصول إلى GPT-4.

إن ظهور Copilot هو نتيجة لإعادة تسمية Microsoft لـ Bing Chat إلى Copilot في نوفمبر. الجدير بالذكر هو الوظيفة المماثلة التي تقدمها Bing Chat على منصتها. هناك تلميحات إلى أن Microsoft تنوي استبدال تطبيق Bing بتطبيق Copilot، على الرغم من عدم إصدار تأكيد صريح من قبلهم.

بالإضافة إلى ظهوره لأول مرة على منصات الأجهزة المحمولة، أصبح برنامج Copilot متاحًا على الويب منذ بعض الوقت. من خلال إطلاق Copilot على الهاتف المحمول، تهدف Microsoft إلى توفير Copilot كخدمة مستقلة، وتوسيع فائدتها والوصول إلى أبعد من ذلك. يُظهر هذا التطور من Microsoft الإمكانات التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي والتقنيات ذات الصلة في العديد من القطاعات. أثبتت منصات مماثلة مثل AppMaster إمكاناتها في تطوير برمجيات الواجهة الخلفية والأمامية في عالم التكنولوجيا الذي يركز بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي.