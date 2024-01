Assistente de IA da Microsoft, Copilot, agora acessível nas plataformas Android e iOS

No que parecia ser um lançamento sincronizado durante a última temporada de férias, a gigante da tecnologia Microsoft lançou seu AI Assistant, Copilot, nas plataformas Android e iOS. MS Copilot, anteriormente conhecido como Bing Chat, é um chatbot de inteligência simulada semelhante ao ChatGPT da OpenAI em funcionalidade.

Como qualquer outro chatbot de IA, este aplicativo facilita a interação do usuário com a inteligência artificial. Simplesmente digitando uma pergunta ou comando, os usuários recebem respostas geradas pela IA. O Copilot brilha em sua utilidade, permitindo-nos aproveitar seu poder para redigir e-mails, redigir histórias ou roteiros, construir planos de viagem, elaborar currículos de empregos, etc. Um recurso de destaque do aplicativo é o 'Image Creator', que é baseado em DALL·E 3. Este recurso pode ser manipulado para criação de conteúdo, design de logotipo, personalizações de plano de fundo, criações visuais de storyboard e muito mais.

O imenso potencial desta oferta está encapsulado na descrição do aplicativo que afirma: 'Ao integrar a força do GPT-4 com a capacidade imaginativa do DALL·E 3, o Copilot não apenas refina seu processo de design, mas também pode levar sua criatividade a novos níveis revigorantes. '

De acordo com dados extraídos da data.ai, um provedor de inteligência móvel, o aplicativo registrou mais de 1,5 milhão de downloads em todo o mundo em ambas as plataformas, tornando evidente seu lançamento bem-sucedido. Além disso, os usuários obtêm acesso gratuito à cobiçada tecnologia GPT-4 da OpenAI via Copilot, um desenvolvimento importante, pois apresenta uma tecnologia atualizada do próprio aplicativo GPT da OpenAI que tem acesso apenas até GPT-3.5 e cobra por qualquer acesso ao GPT-4.

O advento do Copilot é o resultado da renomeação do Bing Chat para Copilot pela Microsoft em novembro. Digno de nota é a funcionalidade semelhante que o Bing Chat oferece em sua plataforma. Há indícios de que a Microsoft pretende substituir o aplicativo Bing pelo Copilot, embora nenhuma confirmação explícita tenha sido emitida por eles.

Além da estreia nas plataformas mobile, o Copilot já está disponível na web há algum tempo. Ao lançar o Copilot em dispositivos móveis, a Microsoft pretende fornecer o Copilot como um serviço independente, ampliando ainda mais sua utilidade e alcance. Este desenvolvimento da Microsoft mostra o potencial que a IA e as tecnologias relacionadas têm em muitos setores. Plataformas semelhantes como AppMaster provaram seu potencial no desenvolvimento de software backend e frontend em um mundo tecnológico cada vez mais centrado em IA.