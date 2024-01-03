AI Assistant от Microsoft, Copilot, теперь доступен на платформах Android и iOS

В ходе прошлого праздничного сезона технологический гигант Microsoft выпустил своего AI Assistant Copilot, который выглядел синхронным запуском как на платформах Android, так и на iOS. MS Copilot, ранее известный как Bing Chat, представляет собой чат-бот с имитацией интеллекта, по функциональности напоминающий ChatGPT OpenAI.

Как и любой другой чат-бот с искусственным интеллектом, это приложение облегчает взаимодействие пользователя с искусственным интеллектом. Просто вводя вопрос или команду, пользователи получают ответы, сгенерированные ИИ. Copilot поражает своей полезностью, позволяя нам использовать его возможности для составления электронных писем, сочинений историй или сценариев, составления планов поездок, составления резюме вакансий и т. д. Отличительной особенностью приложения является «Image Creator», основанный на DALL·E. 3. Эту функцию можно использовать для создания контента, разработки логотипов, настройки фона, создания визуальной раскадровки и многого другого.

Огромный потенциал этого предложения заключен в описании приложения, в котором говорится: «Объединяя силу GPT-4 с творческим потенциалом DALL·E 3, Copilot не только совершенствует ваш процесс проектирования, но также может вывести ваше творчество на новый уровень. '

Согласно данным, полученным от data.ai, поставщика мобильной аналитики, приложение было скачано более 1,5 миллиона раз по всему миру на обеих платформах, что свидетельствует о его успешном выпуске. Кроме того, пользователи получают бесплатный доступ к желанной технологии OpenAI GPT-4 через Copilot, что является важным событием, поскольку оно представляет собой обновленную технологию собственного приложения OpenAI GPT, которое имеет доступ только до GPT-3.5 и взимает плату за любой доступ к GPT-4.

Появление Copilot стало результатом переименования Microsoft Bing Chat в Copilot в ноябре. Примечателен аналогичный функционал, который Bing Chat предлагал на своей платформе. Есть намеки на то, что Microsoft намерена заменить приложение Bing приложением Copilot, хотя явного подтверждения с их стороны не было.

Помимо своего дебюта на мобильных платформах, Copilot уже некоторое время доступен в Интернете. Запуская Copilot на мобильных устройствах, Microsoft стремится предоставить Copilot как отдельный сервис, расширяя его полезность и расширяя возможности. Эта разработка Microsoft показывает потенциал, который ИИ и связанные с ним технологии имеют во многих секторах. Подобные платформы, такие как AppMaster доказали свой потенциал в разработке серверного и внешнего программного обеспечения в мире технологий, который все больше ориентирован на искусственный интеллект.