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微软的 AI 助手 Copilot 现已可在 Android 和 iOS 平台上使用

Jan 03, 2024
微软的 AI 助手 Copilot 现已可在 Android 和 iOS 平台上使用

科技巨头微软在过去的假期期间似乎同步推出了 Android 和 iOS 平台上的人工智能助手 Copilot。 MS Copilot，以前称为 Bing Chat，是一个模拟智能聊天机器人，其功能类似于 OpenAI 的 ChatGPT。

与任何其他人工智能聊天机器人一样，该应用程序促进用户与人工智能的交互。只需输入问题或命令，用户就会收到人工智能生成的响应。 Copilot 的优点在于它的实用性，使我们能够利用它的功能来起草电子邮件、撰写故事或脚本、制定旅行计划、制作工作简历等。该应用程序的一个突出功能是其基于 DALL·E 的“图像创建器” 3. 此功能可用于内容创建、徽标设计、背景定制、故事板视觉创作等等。

该产品的巨大潜力体现在应用程序的描述中，其中指出：“通过将 GPT-4 的优势与 DALL·E 3 的想象力相结合，Copilot 不仅可以改进您的设计流程，还可以将您的创造力提升到新的水平。” '

根据移动情报提供商 data.ai 挖掘的数据，该应用程序在两个平台上的全球下载量已超过 150 万次，足以证明其成功发布。此外，用户可以通过 Copilot 免费访问 OpenAI 令人垂涎的 GPT-4 技术，这是一项重要的发展，因为它提供了 OpenAI 自己的 GPT 应用程序的升级技术，该应用程序只能访问 GPT-3.5，并对任何访问 GPT-4 收费。

Copilot 的出现是微软在 11 月份将 Bing Chat 更名为 Copilot 的结果。值得注意的是 Bing Chat 在其平台上提供的类似功能。有迹象表明微软打算用 Copilot 取代 Bing 应用程序，但尚未得到明确证实。

除了在移动平台上首次亮相外，Copilot 在网络上的推出也有一段时间了。通过在移动设备上推出 Copilot，微软的目标是将 Copilot 作为一项独立服务提供，从而扩展其实用性并进一步扩大影响范围。微软的这一发展展示了人工智能和相关技术在许多领域的潜力。在日益以人工智能为中心的科技世界中，像AppMaster这样的类似平台已经证明了它们在后端和前端软件开发方面的潜力。

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