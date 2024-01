De AI-assistent van Microsoft, Copilot, nu toegankelijk op Android- en iOS-platforms

In wat leek op een gesynchroniseerde lancering tijdens de afgelopen feestdagen, bracht technologiegigant Microsoft zijn AI-assistent, Copilot, uit op zowel Android- als iOS-platforms. MS Copilot, voorheen bekend als Bing Chat, is een gesimuleerde intelligentie-chatbot die qua functionaliteit lijkt op OpenAI's ChatGPT.

Net als elke andere AI-chatbot faciliteert deze app gebruikersinteractie met kunstmatige intelligentie. Door simpelweg een vraag of commando in te typen, ontvangen gebruikers antwoorden gegenereerd door AI. Copilot schittert in zijn bruikbaarheid, waardoor we de kracht ervan kunnen benutten om e-mails op te stellen, verhalen of scripts op te stellen, reisplannen op te stellen, cv's van banen te maken, enz. Een opvallend kenmerk van de app is de 'Image Creator', die is gebaseerd op DALL·E 3. Deze functie kan worden gemanipuleerd voor het maken van inhoud, het ontwerpen van logo's, het aanpassen van de achtergrond, het maken van visuele storyboards en nog veel meer.

Het immense potentieel van dit aanbod wordt samengevat in de beschrijving van de app, waarin staat: 'Door de kracht van GPT-4 te integreren met de fantasierijke kracht van DALL·E 3, verfijnt Copilot niet alleen uw ontwerpproces, maar kan het ook uw creativiteit naar een nieuw niveau tillen. '

Volgens gegevens afkomstig van data.ai, een aanbieder van mobiele inlichtingen, is de app wereldwijd op beide platforms ruim 1,5 miljoen keer gedownload, wat de succesvolle release duidelijk maakt. Bovendien krijgen gebruikers gratis toegang tot OpenAI's felbegeerde GPT-4-technologie via Copilot, een belangrijke ontwikkeling omdat het een verbeterde technologie presenteert van OpenAI's eigen GPT-app die slechts toegang heeft tot GPT-3.5 en kosten in rekening brengt voor elke toegang tot GPT-4.

De komst van Copilot is het resultaat van de hernoeming door Microsoft van Bing Chat naar Copilot in november. Opmerkelijk is de vergelijkbare functionaliteit die Bing Chat op zijn platform aanbood. Er zijn aanwijzingen dat Microsoft van plan is de Bing-app te vervangen door Copilot, hoewel er geen expliciete bevestiging door hen is gegeven.

Naast zijn debuut op mobiele platforms is Copilot al een tijdje beschikbaar op internet. Door Copilot op mobiel te lanceren, wil Microsoft Copilot als een op zichzelf staande service aanbieden, waardoor het nut ervan wordt uitgebreid en het bereik nog groter wordt. Deze ontwikkeling van Microsoft laat de potentie zien die AI en aanverwante technologieën in veel sectoren hebben. Soortgelijke platforms zoals AppMaster hebben hun potentieel bewezen in de ontwikkeling van backend- en frontend-software in een steeds meer AI-gecentreerde technische wereld.