Asystent AI firmy Microsoft, drugi pilot, teraz dostępny na platformach Android i iOS

Podczas czegoś, co wydawało się zsynchronizowaną premierą w zeszłym sezonie świątecznym, gigant technologiczny Microsoft wypuścił swojego asystenta AI Copilot na platformy Android i iOS. MS Copilot, wcześniej znany jako Bing Chat, to chatbot z symulowaną inteligencją, przypominający funkcjonalnością ChatGPT OpenAI.

Jak każdy inny chatbot AI, ta aplikacja ułatwia interakcję użytkownika ze sztuczną inteligencją. Po prostu wpisując pytanie lub polecenie, użytkownicy otrzymują odpowiedzi wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Copilot zachwyca swoją użytecznością, pozwalając nam wykorzystać jego moc do tworzenia e-maili, komponowania historii lub scenariuszy, tworzenia planów podróży, tworzenia CV itp. Wyróżniającą się funkcją aplikacji jest „Image Creator” oparty na DALL·E 3. Tą funkcją można manipulować w celu tworzenia treści, projektowania logo, dostosowywania tła, tworzenia wizualnych scenorysów i wielu innych.

Ogromny potencjał tej oferty jest zawarty w opisie aplikacji, który stwierdza: „Łącząc siłę GPT-4 z wyobraźnią DALL·E 3, Copilot nie tylko udoskonala proces projektowania, ale może także przenieść Twoją kreatywność na nowy, ożywczy poziom. '

Według danych uzyskanych od data.ai, dostawcy analityki mobilnej, aplikację pobrano na całym świecie ponad 1,5 miliona na obu platformach, co świadczy o jej pomyślnym wydaniu. Co więcej, użytkownicy uzyskują bezpłatny dostęp do pożądanej technologii GPT-4 OpenAI za pośrednictwem Copilot, co jest ważnym osiągnięciem, ponieważ przedstawia ulepszoną technologię z własnej aplikacji GPT OpenAI, która ma dostęp tylko do GPT-3.5 i pobiera opłaty za każdy dostęp do GPT-4.

Pojawienie się rozwiązania Copilot jest wynikiem zmiany przez Microsoft w listopadzie nazwy Bing Chat na Copilot. Na uwagę zasługuje podobna funkcjonalność, jaką Bing Chat oferował na swojej platformie. Istnieją przesłanki świadczące o tym, że Microsoft zamierza zastąpić aplikację Bing rozwiązaniem Copilot, choć nie wydało to żadnego wyraźnego potwierdzenia.

Oprócz debiutu na platformach mobilnych, Copilot od jakiegoś czasu jest dostępny w sieci. Wprowadzając Copilot na urządzenia mobilne, Microsoft zamierza udostępnić Copilot jako samodzielną usługę, rozszerzając jej użyteczność i sięgając jeszcze dalej. To rozwiązanie Microsoftu pokazuje potencjał, jaki kryje w sobie sztuczna inteligencja i powiązane technologie w wielu sektorach. Podobne platformy, takie jak AppMaster udowodniły swój potencjał w tworzeniu oprogramowania backendowego i frontendowego w świecie technologii coraz bardziej skoncentrowanym na sztucznej inteligencji.