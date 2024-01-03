Microsoft'un Yapay Zeka Asistanı Copilot Artık Android ve iOS Platformlarından Erişilebilir

Geçtiğimiz tatil sezonunda senkronize bir lansman gibi görünen teknoloji devi Microsoft, AI Asistanı Copilot'u hem Android hem de iOS platformlarında piyasaya sürdü. Daha önce Bing Chat olarak bilinen MS Copilot, işlevsellik açısından OpenAI'nin ChatGPT'sine benzeyen simüle edilmiş bir zeka sohbet robotudur.

Diğer tüm yapay zeka sohbet robotları gibi bu uygulama da kullanıcının yapay zekayla etkileşimini kolaylaştırıyor. Kullanıcılar yalnızca bir soru veya komut yazarak yapay zeka tarafından oluşturulan yanıtları alır. Copilot, e-posta taslakları oluşturma, hikayeler veya senaryolar oluşturma, seyahat planları oluşturma, iş özgeçmişleri hazırlama vb. gücünden yararlanmamıza olanak tanıyarak kullanışlılığıyla öne çıkıyor. Uygulamanın göze çarpan bir özelliği, DALL·E'yi temel alan 'Görüntü Oluşturucu'dur. 3. Bu özellik içerik oluşturma, logo tasarımı, arka plan özelleştirmeleri, storyboard görsel yaratımları ve çok daha fazlası için değiştirilebilir.

Bu teklifin muazzam potansiyeli, uygulamanın şu açıklamasında özetlenmiştir: 'Copilot, GPT-4'ün gücünü DALL·E 3'ün yaratıcı gücüyle birleştirerek yalnızca tasarım sürecinizi iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda yaratıcılığınızı canlandırıcı yeni seviyelere taşıyabilir. '

Bir mobil istihbarat sağlayıcısı olan data.ai'den elde edilen verilere göre, uygulama her iki platformda da dünya çapında 1,5 milyondan fazla indirmeye tanık oldu ve bu da başarılı bir şekilde piyasaya sürüldüğünü kanıtlıyor. Ayrıca kullanıcılar, OpenAI'nin gıpta ile bakılan GPT-4 teknolojisine Copilot aracılığıyla ücretsiz erişime sahip oluyor; bu önemli bir gelişme çünkü OpenAI'nin yalnızca GPT-3.5'e kadar erişimi olan ve GPT-4'e herhangi bir erişim için ücretlendirilen kendi GPT uygulamasından yükseltilmiş bir teknoloji sunuyor.

Copilot'un ortaya çıkışı, Microsoft'un Kasım ayında Bing Chat'i Copilot olarak yeniden adlandırmasının sonucudur. Dikkate değer olan, Bing Chat'in platformunda sunduğu benzer işlevselliktir. Microsoft'un Bing uygulamasını Copilot'la değiştirme niyetinde olduğuna dair ipuçları var, ancak onlar tarafından açık bir onay yayınlanmadı.

Copilot, mobil platformlardaki ilk çıkışının yanı sıra bir süredir internette de mevcut. Microsoft, Copilot'u mobil cihazlarda başlatarak, Copilot'u bağımsız bir hizmet olarak sunmayı, faydasını genişletmeyi ve daha da geniş bir alana ulaşmayı hedefliyor. Microsoft'tan gelen bu gelişme, yapay zeka ve ilgili teknolojilerin birçok sektörde sahip olduğu potansiyeli gösteriyor. AppMaster gibi benzer platformlar, giderek yapay zeka merkezli hale gelen teknoloji dünyasında arka uç ve ön uç yazılım geliştirmedeki potansiyellerini kanıtladı.