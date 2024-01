L'assistente AI di Microsoft, Copilot, ora disponibile su piattaforme Android e iOS

In quello che sembrava un lancio sincronizzato durante le ultime festività natalizie, il colosso della tecnologia Microsoft, ha rilasciato il suo assistente AI, Copilot, su entrambe le piattaforme Android e iOS. MS Copilot, precedentemente noto come Bing Chat, è un chatbot di intelligenza simulata che assomiglia al ChatGPT di OpenAI in termini di funzionalità.

Come qualsiasi altro chatbot AI, questa app facilita l'interazione dell'utente con l'intelligenza artificiale. Semplicemente digitando una domanda o un comando, gli utenti ricevono risposte generate dall'intelligenza artificiale. Copilot brilla per la sua utilità, permettendoci di sfruttare la sua potenza per redigere e-mail, comporre storie o script, creare piani di viaggio, curriculum di lavori artigianali ecc. Una caratteristica distintiva dell'app è il suo "Creatore di immagini", basato su DALL·E 3. Questa funzionalità può essere manipolata per la creazione di contenuti, la progettazione di loghi, personalizzazioni dello sfondo, creazioni visive di storyboard e molto altro.

L'immenso potenziale di questa offerta è racchiuso nella descrizione dell'app che afferma: "Integrando la forza di GPT-4 con l'abilità immaginativa di DALL·E 3, Copilot non solo perfeziona il tuo processo di progettazione ma può anche portare la tua creatività a nuovi livelli rinvigorenti". '

Secondo i dati estratti da data.ai, un fornitore di mobile intelligence, l'app ha registrato oltre 1,5 milioni di download in tutto il mondo su entrambe le piattaforme, rendendo evidente il suo rilascio di successo. Inoltre, gli utenti ottengono l'accesso gratuito all'ambita tecnologia GPT-4 di OpenAI tramite Copilot, uno sviluppo importante in quanto presenta una tecnologia aggiornata dall'app GPT di OpenAI che ha accesso solo fino a GPT-3.5 e addebita qualsiasi accesso a GPT-4.

L'avvento di Copilot è il risultato della ridenominazione di Bing Chat da parte di Microsoft in Copilot a novembre. Degna di nota è la funzionalità simile offerta da Bing Chat sulla sua piattaforma. Ci sono indizi che Microsoft intenda soppiantare l'app Bing con Copilot, anche se non è stata rilasciata alcuna conferma esplicita.

Oltre al debutto sulle piattaforme mobile, Copilot è ormai da tempo disponibile anche sul web. Lanciando Copilot su dispositivi mobili, Microsoft mira a fornire Copilot come servizio autonomo, estendendone l'utilità e la portata ancora più lontano. Questo sviluppo di Microsoft mostra il potenziale che l’intelligenza artificiale e le tecnologie correlate hanno in molti settori. Piattaforme simili come AppMaster hanno dimostrato il loro potenziale nello sviluppo di software backend e frontend in un mondo tecnologico sempre più incentrato sull'intelligenza artificiale.