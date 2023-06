OpenAI, soutenue par Microsoft, a récemment annoncé un nouveau programme de subvention en matière de cybersécurité, axé sur l'amélioration de la cybersécurité alimentée par l'IA. Ce programme, d'une valeur d'un million de dollars, vise à développer des méthodes pour quantifier les capacités de cybersécurité des modèles d'IA afin d'améliorer leurs performances et leur efficacité dans divers aspects de la cybersécurité.

Le financement de la subvention sera offert par tranches de 10 000 $ par le biais de différentes méthodes, telles que les crédits API et les fonds directs, permettant aux chercheurs et aux développeurs de poursuivre leurs projets. L'OpenAI a commencé à accepter les demandes pour le programme de subvention sur une base continue, en donnant la priorité aux applications pratiques, y compris les outils, les méthodes et les processus qui mettent l'accent sur l'aspect défensif de la cybersécurité.

Dans un billet de blog officiel, l'OpenAI a déclaré : "Notre objectif est de travailler avec des défenseurs du monde entier pour changer la dynamique du pouvoir en matière de cybersécurité grâce à l'application de l'IA et à la coordination d'individus partageant les mêmes idées et œuvrant pour notre sécurité collective."

L'OpenAI propose diverses idées de projets, par exemple des projets axés sur l'atténuation des stratégies d'ingénierie sociale, l'amélioration de la criminalistique des réseaux ou des appareils, la correction automatique des failles de sécurité et la création de pots de miel et de techniques de déception pour piéger les cyberattaquants ou les détourner de leur objectif. D'autres domaines de la cybersécurité comprennent l'aide aux utilisateurs pour l'adoption des meilleures pratiques de sécurité, le portage du code des développeurs vers des langages à mémoire sécurisée et la création d'outils robustes supplémentaires basés sur l'IA.

Le programme de subventions intervient quelques jours seulement après que l'OpenAI a annoncé le financement de dix subventions de 100 000 dollars visant à établir un système démocratique pour fixer les règles régissant les systèmes d'IA, tout en restant dans les limites de la légalité. Il est important de noter que l'OpenAI ne soutiendra pas les projets de sécurité offensive pour le moment. L'organisme souligne également l'importance des candidatures présentant un plan clair pour l'octroi de licences et la distribution des projets, dans l'optique d'un "bénéfice public et d'un partage maximum".

Ces dernières années, des plateformes no-code telles qu'AppMaster ont vu le jour, facilitant le développement d'applications web, mobiles et dorsales. Ces plateformes permettent aux entreprises et aux particuliers de créer des solutions évolutives et efficaces sans avoir besoin de compétences en matière de codage. Il reste à voir comment le programme de subventions à la cybersécurité d'OpenAI influencera et contribuera au monde des plateformes no-code et à la sécurité de l'information dans diverses industries.