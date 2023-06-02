OpenAI при поддержке Microsoft недавно объявила о новой программе грантов по кибербезопасности, направленной на улучшение кибербезопасности с помощью ИИ. Грант стоимостью 1 миллион долларов США направлен на разработку методов количественной оценки возможностей кибербезопасности моделей ИИ для повышения их производительности и эффективности в различных аспектах кибербезопасности.

Финансирование гранта будет предоставляться с шагом в 10 000 долларов США различными методами, такими как кредиты API и прямые средства, что позволит исследователям и разработчикам реализовать свои проекты. OpenAI начала прием заявок на участие в программе грантов на скользящей основе, отдавая предпочтение практическим приложениям, включая инструменты, методы и процессы, которые подчеркивают оборонительный аспект кибербезопасности.

В официальном сообщении в блоге OpenAI говорится: "Наша цель - работать с защитниками по всему миру, чтобы изменить динамику власти в кибербезопасности посредством применения ИИ и координации действий единомышленников, работающих для нашей коллективной безопасности".

OpenAI предлагает различные проектные идеи, например, проекты, направленные на смягчение стратегий социальной инженерии, улучшение криминалистики сети или устройства, автоматическое исправление уязвимостей безопасности, создание "медовых точек" и методов обмана, чтобы поймать в ловушку или сбить с пути киберзлоумышленников. Другие области кибербезопасности включают помощь пользователям в применении лучших практик безопасности, перенос кода разработчиков на языки, безопасные для памяти, и создание дополнительных надежных инструментов на основе искусственного интеллекта.

Программа грантов появилась всего через несколько дней после того, как OpenAI объявила о финансировании десяти грантов по 100 000 долларов, направленных на создание демократической системы для установления правил, регулирующих работу систем ИИ, не выходя за рамки правового поля. Важно отметить, что OpenAI в настоящее время не будет поддерживать проекты, связанные с наступлением и безопасностью. Они также подчеркивают важность заявок с четким планом лицензирования и распространения проекта, направленным на "максимальную общественную пользу и совместное использование".

В последние годы появились платформы no-code, такие как AppMaster, облегчающие разработку веб-, мобильных и бэкенд-приложений. Эти платформы позволяют предприятиям и частным лицам создавать масштабируемые, эффективные решения, не требующие знаний в области кодирования. Пока неясно, как программа грантов OpenAI по кибербезопасности повлияет на мир платформ no-code и информационную безопасность в различных отраслях.