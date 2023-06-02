Microsoft tarafından desteklenen OpenAI, yakın zamanda yapay zeka destekli siber güvenliği geliştirmeye odaklanan yeni bir siber güvenlik hibe programı duyurdu. 1 milyon dolar değerindeki hibe, çeşitli siber güvenlik yönlerinde performanslarını ve etkinliklerini artırmak için AI modellerinin siber güvenlik yeteneklerini ölçmek için yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor.

Hibe fonu, API kredileri ve doğrudan fonlar gibi farklı yöntemlerle 10.000 $'lık artışlarla sunulacak ve araştırmacıların ve geliştiricilerin projelerini sürdürmelerine olanak tanıyacak. OpenAI, siber güvenliğin savunma yönünü vurgulayan araçlar, yöntemler ve süreçler dahil olmak üzere pratik uygulamalara öncelik vererek hibe programı için başvuruları sürekli olarak kabul etmeye başladı.

Resmi bir blog gönderisinde OpenAI, "Hedefimiz, yapay zekanın uygulanması ve toplu güvenliğimiz için çalışan benzer düşünen bireylerin koordinasyonu yoluyla siber güvenliğin güç dinamiklerini değiştirmek için dünyanın dört bir yanındaki savunucularla birlikte çalışmaktır."

OpenAI, sosyal mühendislik stratejilerini hafifletmeye, ağ veya cihaz adli tıpını geliştirmeye, güvenlik açıklarını otomatik olarak yamalamaya ve siber saldırganları tuzağa düşürmek veya yanlış yönlendirmek için bal küpleri ve aldatma teknikleri oluşturmaya odaklanan projeler gibi çeşitli proje fikirleri önerir. Diğer siber güvenlik alanları, kullanıcıların en iyi güvenlik uygulamalarını benimsemelerine yardımcı olmayı, geliştiricilerin kodlarını bellek açısından güvenli dillere taşımayı ve ek sağlam yapay zeka tabanlı araçlar oluşturmayı içerir.

Hibe programı, OpenAI'nin yasal sınırlar içinde kalırken yapay zeka sistemlerini yöneten kuralları belirlemek için demokratik bir sistem kurmayı amaçlayan on adet 100.000 $'lık hibe için finansman duyurmasından birkaç gün sonra gelir. OpenAI'nin şu anda saldırı-güvenlik projelerini desteklemeyeceğini not etmek önemlidir. Ayrıca , “maksimum kamu yararı ve paylaşımına” yönelik proje lisanslama ve dağıtım için net bir plana sahip başvuruların önemini vurgulamaktadırlar.

Son yıllarda, web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesini kolaylaştıran AppMaster gibi no-code platformlar ortaya çıktı. Bu platformlar, işletmelerin ve bireylerin kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan ölçeklenebilir, etkili çözümler oluşturmasını sağlar. OpenAI'nin siber güvenlik hibe programının çeşitli sektörlerde no-code platformlar ve bilgi güvenliği dünyasını nasıl etkileyeceği ve bu dünyaya nasıl katkıda bulunacağı henüz belli değil.